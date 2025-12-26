Фермеры Тернопольщины отдают капусту даром: в чем причина

Аграрии Тернопольщины из-за критически низких закупочных цен решили бесплатно раздать урожай капусты, чтобы он не пропал в полях. Фермеры призывают желающих забирать овощи для собственных нужд, скота или волонтерских инициатив до наступления морозов.

Почему фермер отдает капусту бесплатно?

В Тернопольской области аграрии оказались в критической ситуации из-за низких закупочных цен на овощи, передает 24 Канал со ссылкой на AgroTimes. Поэтому они приняли решение бесплатно раздать урожай капусты всем желающим.

Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал Михаил Апостол, аграрий с 40-летним стажем, экс-нардеп и член аграрного комитета, а также научный сотрудник НААНУ.

Аграрий говорит, что в селе Швайковцы Чертковского района остаются несобранными целые поля капусты. Из-за того, что реализация продукции стала нерентабельной. Чтобы урожай не сгнил во время морозов, хозяева позволили людям приезжать на поля и самостоятельно срезать любое количество овощей.

Михаил Апостол отметил, что забирать капусту можно как для собственного потребления, так и на корм для скота или волонтерских организаций. В распоряжении желающих осталось всего 2–3 дня, пока не началось сильное похолодание. Фермеры призывают максимально распространить эту информацию, чтобы труд аграриев не пропал зря, а помог тем, кто в этом нуждается.

