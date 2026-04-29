Цены на картофель упали более чем вдвое: когда ждать подорожания

В Украине резко подешевел картофель – цены упали более чем вдвое за год. Впрочем, на рынке уже формируются предпосылки для быстрого подорожания.

Почему картофель подешевел в 2026 году?

Цены на прошлогодний картофель в Украине сейчас колеблются в пределах 5–11 гривен за килограмм, тогда как год назад он стоил 13–23 гривны за килограмм, сообщает Agrotimes. Таким образом, падение превысило 50 процентов.

Смотрите также Огурцы стремительно дешевеют: украинский рынок накрыла волна избытка

По словам эксперта плодоовощного рынка "АПК-Информ" Ксении Гусевой, ключевыми факторами стали высокий урожай и мелкий калибр продукции. Из-за засушливых погодных условий клубни сформировались меньшими, что ограничило спрос, в частности со стороны перерабатывающих предприятий.

Дополнительным фактором стало сохранение больших объемов продукции на рынке, что усилило ценовое давление. В результате картофель фактически потерял более половины стоимости в годовом измерении.

Почему цены могут резко пойти вверх?

Несмотря на низкие цены на остатки прошлогоднего урожая, на рынке уже появляется молодой импортный картофель – примерно по 90 гривен за килограмм. Однако он пока не формирует спроса, ведь потребители выбирают значительно более дешевую альтернативу.

В то же время запасы старого картофеля быстро сокращаются. Это создает предпосылки для дефицита, который может проявиться уже в ближайшие недели.

Обратите внимание! Эксперты прогнозируют, что именно уменьшение предложения станет ключевым драйвером роста цен. В случае исчерпания дешевых запасов рынок может достаточно быстро перейти к новому этапу подорожания.

Ранние овощи подорожают из-за холодной весны: какого скачка цен ждать в мае?

Холодная весна в Украине отсрочит сбор урожая овощей, что приведет к росту цен в мае – в начале июня.

Несмотря на погодные условия, катастрофического неурожая не ожидается, хотя цены на овощи вырастут.

В то же время цена борщевого набора и ранних овощей будет оставаться под давлением себестоимости производства и холодной погоды в начале сезона.