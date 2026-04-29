Цены на картофель упали более чем вдвое: когда ждать подорожания
- Цены на картофель в Украине упали более чем вдвое из-за высокого урожая и мелкого калибра продукции.
- Запасы старого картофеля уменьшаются, что может привести к дефициту и подорожанию цен в ближайшие недели.
В Украине резко подешевел картофель – цены упали более чем вдвое за год. Впрочем, на рынке уже формируются предпосылки для быстрого подорожания.
Почему картофель подешевел в 2026 году?
Цены на прошлогодний картофель в Украине сейчас колеблются в пределах 5–11 гривен за килограмм, тогда как год назад он стоил 13–23 гривны за килограмм, сообщает Agrotimes. Таким образом, падение превысило 50 процентов.
По словам эксперта плодоовощного рынка "АПК-Информ" Ксении Гусевой, ключевыми факторами стали высокий урожай и мелкий калибр продукции. Из-за засушливых погодных условий клубни сформировались меньшими, что ограничило спрос, в частности со стороны перерабатывающих предприятий.
Дополнительным фактором стало сохранение больших объемов продукции на рынке, что усилило ценовое давление. В результате картофель фактически потерял более половины стоимости в годовом измерении.
Почему цены могут резко пойти вверх?
Несмотря на низкие цены на остатки прошлогоднего урожая, на рынке уже появляется молодой импортный картофель – примерно по 90 гривен за килограмм. Однако он пока не формирует спроса, ведь потребители выбирают значительно более дешевую альтернативу.
В то же время запасы старого картофеля быстро сокращаются. Это создает предпосылки для дефицита, который может проявиться уже в ближайшие недели.
Обратите внимание! Эксперты прогнозируют, что именно уменьшение предложения станет ключевым драйвером роста цен. В случае исчерпания дешевых запасов рынок может достаточно быстро перейти к новому этапу подорожания.
