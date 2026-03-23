Цены на огурцы начали расти: дефицит и погода изменили рынок
- Цены на тепличные огурцы в Украине выросли из-за сокращения импорта из Турции и ухудшения погодных условий, что повлияло на урожайность.
- Средние цены на огурцы в супермаркетах варьируются от 179,89 до 219,00 гривен за килограмм в зависимости от сети.
В Украине растут цены на тепличные огурцы из-за сокращения предложения и стабильного спроса. Дополнительное влияние оказывает ухудшение погодных условий и уменьшение импорта.
Почему в Украине дорожают огурцы?
На этой неделе в Украине зафиксирован рост цен на тепличные огурцы, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Основной причиной подорожания является ограниченное предложение на фоне активного спроса.
На прошлой неделе объемы сбора огурцов в местных тепличных хозяйствах заметно сократились, тогда как торговая активность оставалась высокой. По состоянию на сейчас тепличные комбинаты реализуют огурцы по цене 135 – 175 гривен за килограмм (3,07 – 3,98 доллара США за килограмм), что примерно на 10% больше, чем в конце предыдущей недели.
Производители объясняют ситуацию прежде всего резким уменьшением выборки продукции в теплицах. Это связано с похолоданием и пасмурной погодой в начале недели, что негативно повлияло на урожайность. Дополнительным фактором стало сокращение импорта огурцов из Турции по сезонным причинам. В результате местные производители получили возможность повышать цены.
В то же время, по итогам последней декады марта, тепличные огурцы в Украине уже стоят в среднем на 34% дороже, чем в этот же период прошлого года. Участники рынка ожидают, что в ближайшее время ситуация может измениться: с увеличением объемов сбора в украинских теплицах цены могут снова пойти вниз.
Какие сейчас цены в супермаркетах?
На начало этой недели стоимость огурцов в популярных сетях супермаркетов, по данным "Минфина", установилась на таком уровне:
- Auchan 179,90 гривны за килограмм;
- Metro 186,16 гривны за килограмм;
- Megamarket 219,00 гривны за килограмм;
- Varus 189,90 гривны за килограмм;
- АТБ 179,89 гривны за килограмм.
