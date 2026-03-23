Цены на огурцы начали расти: дефицит и погода изменили рынок

23 марта, 09:07
Василий Розтрепа
Основні тези
  • Цены на тепличные огурцы в Украине выросли из-за сокращения импорта из Турции и ухудшения погодных условий, что повлияло на урожайность.
  • Средние цены на огурцы в супермаркетах варьируются от 179,89 до 219,00 гривен за килограмм в зависимости от сети.

В Украине растут цены на тепличные огурцы из-за сокращения предложения и стабильного спроса. Дополнительное влияние оказывает ухудшение погодных условий и уменьшение импорта.

Почему в Украине дорожают огурцы?

На этой неделе в Украине зафиксирован рост цен на тепличные огурцы, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Основной причиной подорожания является ограниченное предложение на фоне активного спроса.

Смотрите также Цены стремительно падают: морковь в Украине подешевела еще на 12%

На прошлой неделе объемы сбора огурцов в местных тепличных хозяйствах заметно сократились, тогда как торговая активность оставалась высокой. По состоянию на сейчас тепличные комбинаты реализуют огурцы по цене 135 – 175 гривен за килограмм (3,07 – 3,98 доллара США за килограмм), что примерно на 10% больше, чем в конце предыдущей недели.

Производители объясняют ситуацию прежде всего резким уменьшением выборки продукции в теплицах. Это связано с похолоданием и пасмурной погодой в начале недели, что негативно повлияло на урожайность. Дополнительным фактором стало сокращение импорта огурцов из Турции по сезонным причинам. В результате местные производители получили возможность повышать цены.

В то же время, по итогам последней декады марта, тепличные огурцы в Украине уже стоят в среднем на 34% дороже, чем в этот же период прошлого года. Участники рынка ожидают, что в ближайшее время ситуация может измениться: с увеличением объемов сбора в украинских теплицах цены могут снова пойти вниз.

Какие сейчас цены в супермаркетах?

На начало этой недели стоимость огурцов в популярных сетях супермаркетов, по данным "Минфина", установилась на таком уровне:

  • Auchan 179,90 гривны за килограмм;
  • Metro 186,16 гривны за килограмм;
  • Megamarket 219,00 гривны за килограмм;
  • Varus 189,90 гривны за килограмм;
  • АТБ 179,89 гривны за килограмм.

В Украине возник дефицит помидоров: цены резко пошли вверх

  • В Украине возник дефицит тепличных помидоров из-за сокращения импорта, в частности из Турции.

  • Цены на помидоры выросли примерно на 10% за неделю, колеблясь в пределах 120 – 140 гривен за килограмм.