Цены на морковь снова ползут вниз

В Украине фиксируют очередное снижение цен на морковь, об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Основной причиной удешевления стало увеличение предложения продукции из местных хозяйств.

На фоне этого спрос на корнеплоды остается сдержанным, что негативно влияет на темпы продаж.

Сейчас морковь из хозяйств реализуется по цене 5–11 гривен за килограмм (0,11–0,25 доллара США за килограмм), что в среднем на 12% дешевле, чем неделей ранее.

Обратите внимание! Участники рынка объясняют, что давление на цены оказывает большой объем продукции. С наступлением более теплой погоды большинство производителей начали активнее распродавать имеющиеся запасы.

Дополнительным фактором является значительная доля некондиционной продукции на рынке, которая также способствует снижению цен на качественную морковь.

В то же время нынешние цены уже в среднем на 72% ниже, чем в середине марта прошлого года. Производители не исключают дальнейшего удешевления, если ситуация со спросом в ближайшее время не улучшится.

