На Днепропетровщине зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
В Днепропетровской области обнаружили очаг африканской чумы свиней. Из-за вспышки опасного заболевания специалисты уже готовят карантинные и противоэпизоотические мероприятия.
Очаг АЧС обнаружили в селе Вакулово: готовят карантинные мероприятия
Криворожское районное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщило о вспышке африканской чумы свиней в Днепропетровской области. Информацию об обнаружении заболевания обнародовала Вакуловская сельская территориальная община в социальных сетях.
Согласно сообщению, очаг африканской чумы свиней зафиксировали в селе Вакулово. Сейчас детали относительно количества больных животных или конкретного места содержания свиней не разглашаются.
После подтверждения очага заболевания профильные службы начали необходимые действия для локализации ситуации.
В сообщении общины отмечается, что продолжается установление карантина в зонах защиты и наблюдения. Параллельно организуют проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий, направленных на недопущение дальнейшего распространения болезни.
Африканская чума свиней является особо опасным вирусным заболеванием для свинопоголовья, поэтому оперативное реагирование и контроль в таких случаях имеют ключевое значение для защиты животноводства региона.
Вспышка африканской чумы свиней: на Днепропетровщине объявили карантин
Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области в этом году уже подтверждали случай африканской чумы свиней. В регионе уже ввели карантинные ограничения и определили зоны защиты и надзора.
- В Днепропетровской области подтвержден случай африканской чумы свиней, что привело к введению карантинных ограничений.
- Определены зоны защиты и надзора, а для субъектов хозяйствования введено ограничение на хозяйственные связи с пораженной территорией.