На Днепропетровщине зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

В Днепропетровской области обнаружили очаг африканской чумы свиней. Из-за вспышки опасного заболевания специалисты уже готовят карантинные и противоэпизоотические мероприятия.

Очаг АЧС обнаружили в селе Вакулово: готовят карантинные мероприятия

Криворожское районное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщило о вспышке африканской чумы свиней в Днепропетровской области. Информацию об обнаружении заболевания обнародовала Вакуловская сельская территориальная община в социальных сетях.

Согласно сообщению, очаг африканской чумы свиней зафиксировали в селе Вакулово. Сейчас детали относительно количества больных животных или конкретного места содержания свиней не разглашаются.

После подтверждения очага заболевания профильные службы начали необходимые действия для локализации ситуации.

В сообщении общины отмечается, что продолжается установление карантина в зонах защиты и наблюдения. Параллельно организуют проведение комплекса противоэпизоотических мероприятий, направленных на недопущение дальнейшего распространения болезни.

Африканская чума свиней является особо опасным вирусным заболеванием для свинопоголовья, поэтому оперативное реагирование и контроль в таких случаях имеют ключевое значение для защиты животноводства региона.

Вспышка африканской чумы свиней: на Днепропетровщине объявили карантин

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области в этом году уже подтверждали случай африканской чумы свиней. В регионе уже ввели карантинные ограничения и определили зоны защиты и надзора.