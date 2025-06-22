Можно ли опилить ветки соседского дерева, которые залезли в ваш двор

Часто бывает так, что соседские деревья были неправильно высажены и их ветви растут вплотную к вашему участку. Также они могут свисать на вашу территорию, но не все знают, предусмотрена ли законодательством возможность их срезания.

Можно ли опилить соседское дерево

Иногда давно высаженное дерево вблизи границы участков вырастает и начинает затенять ветвями соседскую территорию, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Часто ветви могут затенять соседский участок и сбрасывать на него листья и плоды.

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В таком случае соседи решают, можно ли спиливать самим соседские ветви.

Обратите внимание! Если корни или ветки деревьев с соседнего участка проникают на другой, то землепользователь или владелец этого участка может обрезать эти ветви или корни, но только в том случае, когда такое проникновение мешает пользоваться участком по его целевому назначению.

Какое расстояние от дерева до забора предусмотрено

Кроме того, стоит обратить внимание на некоторые нормативы:

расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева, высота которого имеет более 3 метров, должно составлять не менее 4 метров;

расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева средней высоты (до 3 метров) должно составлять не менее 2 метров.

Если эти нормативы нарушаются, тогда можно срезать ветку соседского дерева, например, ветки соседского дерева затеняют ваши клумбы или засоряют территорию, но если дерево в результате вашего вмешательства погибнет, обоснованные претензии будут к вам.

Важно!!! Перед таким срезанием веток стоит урегулировать этот вопрос с Вашим соседом и отправить ему заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием об устранении нарушения. Если сосед не будет прибегать ни к каким действиям по вашему требованию, а ветви дерева является преградой в использовании вашего земельного участка по целевому назначению, то вы имеете право срезать эти ветви.