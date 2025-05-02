Можно ли отпилить ветки соседского дерева, залезшие на ваш участок
- Владелец участка может обрезать ветви или корни соседского дерева, если они мешают пользованию участком по его целевому назначению.
- Перед срезанием веток необходимо урегулировать вопрос с соседом и направить ему заказное письмо с требованием об устранении нарушения.
Часто из-за того, что соседские деревья были неправильно высажены случается так, что их ветви растут вплотную к вашему участку. Они могут затенять вашу территорию.
Разрешено ли обрезать соседские ветки
Обычно давно высаженное дерево вблизи границы участков вырастает и начинает затенять ветвями соседскую территорию, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Часто ветви могут затенять соседский участок и сбрасывать на него листья и плоды.
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В таком случае соседи решают, можно ли спиливать самим соседские ветки.
Обратите внимание! Если корни или ветви деревьев с соседнего участка проникают на другой, то землепользователь или владелец этого участка может обрезать эти ветви или корни, но только в том случае, когда такое проникновение мешает пользоваться участком по его целевому назначению.
Какое расстояние от дерева до забора должно быть
Кроме того, стоит обратить внимание на некоторые нормативы:
- расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева, высота которого имеет более 3 метров, должно составлять не менее 4 метров;
- расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева средней высоты (до 3 метров) должно составлять не менее 2 метров.
Если эти нормативы нарушаются, тогда можно срезать ветку соседского дерева, например, ветки соседского дерева затеняют ваши клумбы или засоряют территорию, но если дерево в результате вашего вмешательства погибнет, обоснованные претензии будут к вам.
Важно!!! Перед таким срезанием веток стоит урегулировать этот вопрос с Вашим соседом и отправить ему заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием об устранении нарушения. Если сосед не будет прибегать ни к каким действиям по вашему требованию, а ветви дерева является преградой в использовании вашего земельного участка по целевому назначению, то вы имеете право срезать эти ветви.