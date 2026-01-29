Можно ли срезать ветки соседского дерева, растущие над вашим участком
- Владелец или землепользователь имеет право обрезать ветви или корни соседнего дерева, если они мешают использовать участок по его целевому назначению.
- Перед срезанием веток необходимо урегулировать этот вопрос с соседом, направив рекомендательное письмо с требованием устранения нарушения.
Часто из-за того, что соседские деревья были неправильно высажены случается так, что их ветви растут вплотную к вашему участку. Они могут затенять вашу территорию.
Можно ли обрезать соседские ветки?
Обычно давно высаженное дерево вблизи границы участков вырастает и начинает затенять ветвями соседскую территорию, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Часто ветви могут затенять соседский участок и сбрасывать на него листья и плоды.
В таком случае соседи решают, можно ли спиливать самим соседские ветви.
Обратите внимание! Если корни или ветви деревьев с соседнего участка проникают на другой, то землепользователь или владелец этого участка может обрезать эти ветви или корни, но только в том случае, когда такое проникновение мешает пользоваться участком по его целевому назначению.
Сколько метров от дерева до забора должно быть?
Кроме того, стоит обратить внимание на некоторые нормативы:
- расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева, высота которого имеет более 3 метров, должно составлять не менее 4 метров;
- расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева средней высоты (до 3 метров) должно составлять не менее 2 метров.
Если эти нормативы нарушаются, тогда можно срезать ветку соседского дерева, например, ветки соседского дерева затеняют ваши клумбы или засоряют территорию, но если дерево в результате вашего вмешательства погибнет, обоснованные претензии будут к вам.
Важно!!! Перед таким срезанием веток стоит урегулировать этот вопрос с Вашим соседом и отправить ему заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием об устранении нарушения. Если сосед не будет прибегать ни к каким действиям по вашему требованию, а ветви дерева является преградой в использование вашего земельного участка по целевому назначению, то вы имеете право срезать эти ветви.
Что можно построить на своем участке, не получая разрешения?
Возведение временных построек, таких как навесы, беседки, гаражи, не требует разрешительных документов, если они не имеют фундаментов.
Переоборудование и перепланировка домов без вмешательства в несущие конструкции и инженерные системы не требует оформления разрешений.