Можно ли спилить ветки соседского дерева, залезшие на ваш участок

Случается так, что довольно часто ветви соседских деревьев, растущих вплотную к вашему участку, могут заходить на его территорию. Однако удаление таких веток четко регламентировано украинским законодательством.

Можно ли спилить ветки соседского дерева?

Часто бывает так, когда давно посаженное дерево вблизи границы участков вырастает и начинает заходить ветвями на соседскую территорию, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Часто ветви могут затенять соседский участок и сбрасывать на него листья и плоды.

Читайте также Можно ли взять на дрова ветки, которые спилили коммунальщики?

В таких случаях соседи решают, можно ли спиливать самим соседские ветки.

Помните! Если корни или ветви деревьев с соседнего участка проникают на другой, то землепользователь или владелец этого участка может обрезать эти ветви или корни, но только в том случае, когда такое проникновение мешает пользоваться участком по его целевому назначению.

Какое расстояние до границы должно быть?

Кроме того, стоит обратить внимание на некоторые нормативы:

расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева, высота которого имеет более 3 метров, должно составлять не менее 4 метров;

расстояние от границы прилегающего участка до ствола дерева средней высоты (до 3 метров) должно составлять не менее 2 метров.

Если эти нормативы нарушаются, тогда можно срезать ветку соседского дерева, например, ветки соседского дерева затеняют ваши клумбы или засоряют территорию, но если дерево в результате вашего вмешательства погибнет, обоснованные претензии будут к вам.

Важно!!! Перед таким срезанием веток стоит урегулировать этот вопрос с Вашим соседом и отправить ему заказное письмо с уведомлением о вручении с требованием об устранении нарушения. Если сосед не будет прибегать ни к каким действиям по вашему требованию, а ветви дерева является преградой в использовании вашего земельного участка по целевому назначению, то вы имеете право срезать эти ветви.

На каком расстоянии от соседского забора можно сажать дерево?