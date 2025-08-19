Рыбная ловля является интересным способом провести свободное время и отдохнуть. Особенно интересно заниматься этим хобби на Днестре благодаря биоразнообразию реки.

Какая рыба водится в Днестре и Днестровском водохранилище?

Ихтиофауна верхнего участка реки Днестр и Днестровского водохранилища характеризуется высоким видовым разнообразием, сообщает 24 Канал со ссылкой на Черновицкий рыбоохранный патруль. Более половины его охраняют международные конвенции и законы Украины.

Из проведенной обработки научных источников работниками Черновицкого рыбоохранного патруля установлено, что видовой состав рыб реки Днестр и Днестровского водохранилища насчитывает около 74 видов рыб, относящихся к 20 семействам.

54 вида рыб, которые встречаются в реке Днестр и Днестровском водохранилище подлежат особой охране. Так, из этих видов 41 занесено в Европейский красный список:

лещ,

клепец,

сазан,

карась серебристый,

голавль,

подуст обыкновенный,

чоп большой,

марена дунайско-днестровская,

марена обыкновенная,

ерш носарь,

быстрянка русская,

елец обыкновенный,

стерлядь пресноводная,

судак,

сом европейский,

хариус европейский,

угорь европейский и другие.

48 видов включены в Международный союз охраны природы:

чоп большой,

пескарь белопёрый днестровский,

быстрянка русская,

елец обыкновенный,

марена дунайско-днестровская,

марена обыкновенная,

ерш обыкновенный,

ерш носарь,

стерлядь пресноводная и другие.

18 видов входят в Красную книгу Украины:

стерлядь пресноводная,

чоп большой,

вырезуб причерноморский,

марена обыкновенная,

елец обыкновенный,

ерш-носарь,

белопёрый пескарь днестровский,

быстрянка русская, карась обыкновенный,

марена дунайско-днестровская,

налим, осетр русский,

минога украинская,

шип,

белуга,

севрюга,

умбра обыкновенная,

хариус европейский.

22 вида охраняются Бернской конвенцией:

чоп большой,

пескарь белопёрый днестровский,

быстрянка русская,

вырезуб причерноморский,

стерлядь пресноводная,

марена дунайско-днестровская и другие.

Из 45 видов рыб, найденных в водохранилище, 19 (лещ, плотва, карп, карась серебристый, рыбец, судак, окунь, сом, толстолобик белый и пестрый, щука, подуст, красноперка, белька, форель радужная, белый амур, бычок кругляк, угорь европейский, веслонос) являются промысловыми, 16 видов (колючка трехголковая, ерш обыкновенный, клепец, плоскирка, голавль, верховодка, горчак европейский, верховка, пескарь обыкновенный, гольян обыкновенный, бычок гонец, бычок песочник, бычок головач, форель ручьевая, синец, вьюн обыкновенный) – не промысловыми

Обратите внимание! 8 видов краснокнижных (чоп большой, вырезуб причерноморский, стерлядь, марена обыкновенная, ерш носарь, белоперый пескарь днестровский, быстрянка русская, елец обыкновенный), 2 вида являются нежелательными интродуцентами (головешка ротань и чебачок амурский).