Рибна ловля є цікавим способом провести вільний час та відпочити. Особливо цікаво займатися цим хобі на Дністрі завдяки біорізноманіттю річки.

Яка риба водиться у Дністрі та Дністровському водосховищі?

Іхтіофауна верхньої ділянки річки Дністер та Дністровського водосховища характеризується високим видовим різноманіттям, повідомляє 24 Канал із посиланням на Чернівецький рибоохоронний патруль. Понад половину його охороняють міжнародні конвенції та закони України.

З проведеного опрацювання наукових джерел працівниками Чернівецького рибоохоронного патруля встановлено, що видовий склад риб річки Дністер та Дністровського водосховища налічує близько 74 видів риб, що відносяться до 20 родин.

54 види риб, які зустрічаються у річці Дністер та Дністровському водосховищі підлягають особливій охороні. Так, з цих видів 41 занесено до Європейського червоного списку:

лящ,

клепець,

сазан,

карась сріблястий,

головень,

підуст звичайний,

чоп великий,

марена дунайсько-дністровська,

марена звичайна,

йорж носар,

бистрянка російська,

ялець звичайний,

стерлядь прісноводна,

судак,

сом європейський,

харіус європейський,

вугор європейський та інші.

48 видів включено до Міжнародного союзу охорони природи:

чоп великий,

пічкур білоперий дністровський,

бистрянка російська,

ялець звичайний,

марена дунайсько-дністровська,

марена звичайна,

йорж звичайний,

йорж носар,

стерлядь прісноводна та інші.

18 видів входять до Червоної книги України:

стерлядь прісноводна,

чоп великий,

вирезуб причорноморський,

марена звичайна,

ялець звичайний,

йорж-носар,

білоперий пічкур дністровський,

бистрянка російська, карась звичайний,

марена дунайсько-дністровська,

минь, осетер російський,

мінога українська,

шип,

білуга,

севрюга,

умбра звичайна,

харіус європейський.

22 види охороняються Бернською конвенцією:

чоп великий,

пічкур білоперий дністровський,

бистрянка російська,

вирезуб причорноморський,

стерлядь прісноводна,

марена дунайсько-дністровська та інші.

З 45 видів риб, знайдених у водосховищі, 19 (лящ, плітка, короп, карась сріблястий, рибець, судак, окунь, сом, товстолобик білий і строкатий, щука, підуст, краснопірка, білизна, форель райдужна, білий амур, бичок кругляк, вугор європейський, веслоніс) є промисловими, 16 видів (колючка триголкова, йорж звичайний, клепець, плоскирка, головень, верховодка, гірчак європейський, верховка, пічкур звичайний, гольян звичайний, бичок гонець, бичок пісочник, бичок головач, форель струмкова, синець, в'юн звичайний) – не промисловими

Зверніть увагу! 8 видів червонокнижних (чоп великий, вирезуб причорноморський, стерлядь, марена звичайна, йорж носар, білоперий пічкур дністровський, бистрянка російська, ялець звичайний), 2 види є небажаними інтродуцентами (головешка ротань і чебачок амурський).