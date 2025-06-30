Румыния требует дальнейшего лицензирования украинской агропродукции в 2025 году

Правительство Румынии продолжает свою схему лицензирования импорта украинской сельскохозяйственной продукции до 2025 года. Румынская власть ссылается на защиту фермеров и проблемы национальной продовольственной безопасности.

Румыния продлила лицензирование украинских агротоваров

Правительство Румынии продлило обязательное требование лицензирования для украинской продукции до 31 декабря 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv. Такое требование румыны объясняют "защитой местных фермеров".

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Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу призвал румынских переработчиков "получать сырье от отечественных фермеров, чтобы поддержать национальное сельскохозяйственное производство".

В Министерстве сельского хозяйства страны заявили, что соответствующее постановление распространяется на всех участников агропродовольственной цепи, включая производителей, переработчиков и трейдеров, и "играет жизненно важную роль в поддержке уязвимых социальных групп, в соответствии с принципами Европейского столпа социальных прав".

Обратите внимание! После решения Европейской комиссии в сентябре 2023 года не распространять запрет на импорт украинского зерна на пять соседних стран ЕС (Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию) Бухарест в октябре 2023 года ввел систему лицензирования импорта зерновых и масличных культур как из Украины, так и из Молдовы. Эта мера была продолжена и расширена для охвата дополнительных продуктов, требующих лицензирования.