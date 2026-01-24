Какая максимальная высота забора между соседями может быть в 2026 году

В 2026 году ГСН, относительно высоты забора не изменились. Нужно понимать, что соблюдение этих норм является обязательным для выполнения, иначе придется понести наказание.

Какие максимумы для заборов должны быть установлены в 2026 году?

Максимум высоты забора зависит от его размещения, сообщается в ДБН.

Сейчас нормы указывают, что:

максимальная высота забора между смежными участками, то есть, соседями – 2 метра;

а вот со стороны улицы заграждение может быть максимум – 2,5 метра.

Обратите внимание! Также важно ознакомиться с требованиями установленными местным советом (поселковым или городским). Ведь чиновники имеют право регулировать высоту заборов через утверждение локальных правил благоустройства. Заметим, что таким образом только дополняются государственные нормы.

Важно понимать, что загораживать можно не все, а только:

приусадебные участки;

а также – частные домовладения.

Можно ли установить более высокий забор возле дома?

Узаконить забор, который выше установленных норм, невозможно. Такое заграждение придется:

заменить полностью;

или же изменить его конструкцию, если это возможно.

Кроме этого, за нарушение благоустройства, согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, придется заплатить штраф:

для обычных граждан штраф варьируется – от 340 до 1 360 гривен;

а для предпринимателей и чиновников – от 850 гривен до 1 700 гривен.

Что еще важно знать владельцам участков?