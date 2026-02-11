На каком расстоянии от соседей можно построить сарай

Нередко в селе владельцы земельных участков строят сараи для хранения инвентаря или выращивания животных. Впрочем не всем известно, какое расстояние должно быть от сарая до соседского забора.

Какое расстояние должно быть от стены до забора?

Юрист Ирина Гончаренко в комментарии 24 Канала рассказала, что согласно пункту 6.1.41 ДБН Украины Б.2.2-12: 2019 "Планировка и застройка территорий" при размещении домов в кварталах со сложившейся застройкой для ухода за домами и осуществления текущего ремонта расстояние до границы смежного земельного участка от наиболее выступающей конструкции стены дома должно быть не менее, чем 1 метр.

Обратите внимание! В то же время должно быть обеспечено выполнение необходимых инженерно-технических мероприятий, предотвращающих попадание атмосферных осадков с кровель и карнизов зданий на территории смежных земельных участков или взаимосогласованный водоотвод согласно требованиям ДБН В.1.1-25. Для новой усадебной дачной застройки расстояние от границы следует устанавливать не менее 3 метров. В этом пункте есть примечание, где указано, что хозяйственные постройки и гаражи соседних участков допускается блокировать.

На официальном сайте Верховной Рады Украины содержится Документ р0029697-13 в редакции от 21.03.2013, которым определены нормы добрососедства при застройке. Этими нормами предусмотрено, что важным является соблюдение расстояния между домом вашим и соседа.

Ирина Гончаренко Советник юридической фирмы "Результат" Определяющим фактором является огнеупорность сооружений, то есть материала, из которого сделаны стены. Расстояние между домами должно составлять 10 – 15 метров. Для сооружений с наивысшей степенью огнестойкости это расстояние – 6 метров. Все указанное выше нужно учитывать еще на стадии проектирования жилья.

Расстояние от сарая или уборной до границы между соседями строительными нормами не установлено, но определено минимальную дистанцию от этих сооружений до жилых домов.

Дворовую уборную рекомендуется размещать непосредственно возле сарая для скота на расстоянии не менее 15 метров от жилых домов и по крайней мере 20 метров от источника водоснабжения (колодца, колонки и т.д.).

Помните! Ирина Гончаренко напоминает, что сараи для домашнего скота, кроликов, нутрий, лисиц и птицы надо размещать на расстоянии от жилых домов в соответствии с противопожарными и санитарными нормами: с одинарными или двойными блоками для животных – не менее чем за 15 метров; групповые до 8 блоков – не менее чем за 25 метров, от 8 до 30 блоков – не менее 50 метров. Возводить большие сараи для животных на более 30 блоков можно только за пределами жилой застройки.

Какие здания можно возводить на собственном участке без разрешений?