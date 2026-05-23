Сосед может потребовать снести забор: в каких случаях ограждение становится незаконным

Забор между соседями должен обеспечить больше приватности, но на практике именно из-за него нередко возникают конфликты, которые доходят до суда. Причина в том, что даже на собственном участке нельзя ничего строить без учета прав соседей.

Какой забор считается незаконным?

Владелец земли в Украине должен пользоваться ею так, чтобы создавать соседям как можно меньше неудобств, говорится в статье 103 Земельного кодекса.

Чаще всего споры начинаются из-за нескольких лишних сантиметров. Владелец может быть уверен, что установил ограждение правильно, но фактически захватить часть соседней территории.

Если забор выходит за пределы кадастрового плана, то уже считается самовольным захватом земельного участка, то есть незаконным. В таком случае сосед имеет право обратиться в суд, а тот может заставить владельца убрать ограждение.

Более того, сносить забор придется за свой счет, а компенсацию за материалы или работу никто не выплатит.

Когда высота забора имеет значение?

Даже если забор стоит четко по границе, сосед все равно может высказать претензии. Проблемы возникают, когда ограждение слишком высокое или глухое.

Согласно Государственным строительным нормам, между соседними участками обычно рекомендуют устанавливать прозрачные или сетчатые ограждения. Это нужно для нормального освещения, проветривания и избежания чрезмерного затенения.

Высота забора между соседями не должна превышать 1,5 – 2 метра , в зависимости от местных правил и типа застройки.

С улицы допускается более высокая конструкция – до 2,5 метра.

Если сплошной высокий забор закрывает соседу солнце, и от того страдают его огород или сад, это может считаться нарушением принципа добрососедства.

Нужно ли разрешение на установку забора?

Для обычных заборов возле частных домов, дач или усадеб отдельные разрешения не нужны, если они не капитальные. Но даже без разрешения необходимо соблюдать строительные нормы и не нарушать права других.

Юрист юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Юлия Юрченко в комментарии для 24 Канала отметила, что при установлении ограждения важно учитывать права и обязанности всех владельцев.

Юрист объяснила, что согласно пункту 6 Перечня строительных работ, возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без фундамента, в частности заборов возле индивидуальных, садовых и дачных домов, разрешается без получения разрешительных документов.