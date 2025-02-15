Что делать, если сосед захватил кусок вашего участка
Часто один из соседей может нарушать границы участка другого соседа, занимая часть его территории или захватывая участок полностью. Однако украинское законодательство предусматривает правовой выход из такой ситуации.
С чего начать решение конфликта
Юрист Максим Боярчуков объяснил в комментарии 24 Каналу, что согласно части 1 статьи 212 Земельного кодекса Украины самовольно занятые земельные участки подлежат возврату собственникам земли или землепользователям. Возмещение затрат, которые человек понес за время незаконного пользования землей не предусматривается.
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Что понимать под самовольным занятием участкаЮрист напоминает, что в соответствии с Законом Украины "О государственном контроле за использованием и охраной земель" самовольное занятие земельного участка – любые действия, свидетельствующие о фактическом использовании земельного участка при отсутствии соответствующего решения органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о его передаче в собственность или предоставление в пользование (аренду) или при отсутствии совершенной сделки относительно такого земельного участка, за исключением действий, которые в соответствии с законом о государственном контроле за
Государственный контроль за использованием и охраной земель всех категорий и форм собственности осуществляет:
- Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
- исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов в пределах полномочий, определенных законом.
Какие наказания предусмотрены за захват земли
Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние, включая снос домов, зданий и сооружений, осуществляется за счет граждан или юридических лиц, которые самовольно заняли земельные участки. Возврат самовольно занятых земельных участков производится по решению суда (часть 3 статьи 212 ЗК Украины).
Таким образом, если сосед самовольно захватил часть вашего участка необходимо обратиться с жалобой в Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра или в соответствующий исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета для обследования земельного участка и принятия мер реагирования.
Юрист отметил, что если во внесудебном порядке сосед отказывается вернуть земельный участок стоит обратиться за защитой своих прав в суд. В соответствии со статьей 211 ЗК Украины за самовольное занятие земельных участков граждане и юридические лица несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством.