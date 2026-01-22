Зеленский подписал закон о евростандартах в ветеринарии и защите животных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, гармонизирующий сферу ветеринарной медицины и благополучия животных с правом Европейского Союза. Документ создает современную правовую основу для реформ и приближает Украину к европейским требованиям.

Президент подписал новый закон о ветеринарии

20 января 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4718-IX, который предусматривает приведение законодательства в сфере ветеринарной медицины и благополучия животных в соответствие с актами права ЕС. Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В ведомстве отметили, что документ формирует современную нормативную базу для реформирования ветеринарной отрасли и системы защиты животных в соответствии с европейскими стандартами и является очередным шагом на пути евроинтеграции Украины. Закон предусматривает комплексное обновление регулирования в сферах охраны здоровья животных, обеспечения их благополучия и контроля оборота ветеринарных лекарственных средств.

Обратите внимание! Среди ключевых изменений – модернизация финансирования ветеринарно-санитарных мероприятий, что должно повысить эффективность профилактики заболеваний и снизить риски распространения инфекций. Также усиливается государственный контроль за производством, регистрацией, оборотом и применением ветпрепаратов и унифицируются процедуры лицензирования ветеринарной практики в соответствии с требованиями законодательства.

Отдельный блок норм касается внедрения стандартов ЕС по благополучию животных, в частности относительно условий содержания, транспортировки и гуманного забоя сельскохозяйственных животных.

Документ также вводит согласованные со странами ЕС подходы к регулированию ветеринарных лекарственных средств, контроля кормов и кормовых добавок, развития систем биобезопасности и эпизоотического надзора, в частности с применением цифровых инструментов.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что реализация закона будет способствовать повышению качества ветеринарных услуг, прозрачности рынка, конкурентоспособности украинских производителей и укреплению доверия потребителей к безопасности продукции животного происхождения.

