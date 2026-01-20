Херсонские аграрии экспериментируют с оливками

На Херсонщине стартовал эксперимент по выращиванию оливок, сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина. По его словам, канадские организации MetaCluster TIASI и GREEK CHALLENGE начали сотрудничество с фермерами Херсонщины.

Читайте также Урожай несмотря на вызовы: Украина собрала около 76 миллионов тонн зерна и масличных

Вместе с основателем и генеральным директором стратегического партнера MetaCluster TIASI Сотирисом А.Бузеасом аграрии высадили первые саженцы оливковых деревьев в предварительно определенной теплице.

Традиционные культуры, которые ранее были рентабельными, теряют свою бизнес-привлекательность из-за снижения урожайности в новых климатических реалиях, однако им на смену приходят растения, которые чувствуют себя комфортно в подобных условиях,

– говорит Прокудин.

По его словам, для выращивания оливы необходим особый температурный режим, удобрения и полив, поэтому аграрии тестируют климат региона и испытывают технологию на небольшой площади. Весной саженцы пересадят в открытый грунт, а уже следующей зимой можно будет увидеть начальные результаты.

Прокудин отметил, что эта инициатива не только о выращивании оливок, но и о восстановлении сельского хозяйства после войны и создание новых рабочих мест и привлечения инвестиций.

Украинский фермер выращивает все более популярный овощ и планирует запустить переработку