Французские аграрии ожидают формирования крупнейшего за 20 лет запаса пшеницы. Кроме того, цены на нее также падают из-за потери основных экспортных направлений.

Экспорт пшеницы из Франции резко упал

Во Франции ожидают увеличения запасов пшеницы до самого высокого уровня за последние 20 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Перенасыщение происходит из-за сокращения экспорта зерновых вследствие снижения спроса со стороны Алжира и Китая.

По прогнозам, в 2025/26 маркетинговом году экспорт пшеницы из Франции должен восстановиться до 7 – 8 миллиона тонн, однако этого будет недостаточно, чтобы избавиться от излишков, и приведет к увеличению запасов зерновой до 3,5 – 4 миллиона тонн.

Обратите внимание! Специалисты отмечают, что к возникновению профицита приводит отсутствие экспорта французской пшеницы в Алжир и Китай из-за дипломатической напряженности. Данная ситуация также привела к тому, что цены на французскую пшеницу достигли пятилетнего минимума.

В предыдущем сезоне влияние низкого спроса было менее заметным на фоне того, что плохой урожай привел к наименьшему объему экспорта мягкой пшеницы из Франции в страны за пределами ЕС за последние 10 лет – 3,5 миллиона тонн.

Важно! В то же время, по прогнозам оператора зернового терминала в Дюнкерке Nord Cereales, Китай может возобновить закупки французской пшеницы в начале 2026 года благодаря лучшей цене по сравнению с австралийской зерновой.

