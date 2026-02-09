Что вернет людей в украинские села: Зеленский дал четкий план действий

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство должно создать условия для возвращения людей в сельскую местность и обеспечить там достойный уровень жизни. Ключевую роль в этом процессе он отводит развитию частного сектора, поддержке производств и развитию инфраструктуры.

Владимир Зеленский рассказал что поможет вернуть украинцев в села

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть людей в украинские села и создать там надлежащие условия для проживания. Об этом он заявил, комментируя подходы государства к развитию сельских территорий.

По словам главы государства, индустриализация является глобальным процессом и требует отдельных государственных программ поддержки. "Индустриализация – она не в Украине, она во всем мире происходит. Это отдельные нужны программы, дотации для того, чтобы там были производства", – отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что государство не должно делать ставку на массовое создание государственных предприятий в селах. "Я не уверен, что лучший вариант – государственные предприятия по всем селам. Потому что государственными предприятиями надо кому-то управлять, а государство как менеджер – не лучшая", – сказал он, добавив, что "государство должно давать лучшие условия, чтобы был частный сектор".

Дотации, кредиты и люди

Говоря о стимулах для возвращения людей в сельскую местность, Зеленский обратил внимание на международный опыт. "Я видел страны, которые открывают специальные программы для сел. И обычно это дотационные вещи, до тех пор, пока это действительно невыгодно", – отметил президент. По его словам, развитие становится прибыльным тогда, "когда в государстве есть деньги и предприятия разрастаются, и люди выезжают за пределы городов, чтобы построить там предприятия".

Президент признал, что в Украине уже действуют отдельные инструменты поддержки, в частности кредитные программы. "Есть специальные кредитные программы, где условия для сел гораздо лучше, чем для городов. Но этого мало", – подчеркнул он. Зеленский подчеркнул, что для развития села мало только благоприятных условий: "Желание открыть где-то предприятие в селе – надо, чтобы там были люди. Люди".

Инфраструктура и агросектор

Отдельно глава государства остановился на вопросе инфраструктуры. "Чтобы в селе была жизнь, надо, чтобы была инфраструктура. Это правда", – сказал Зеленский. Он напомнил, что до полномасштабной войны государство реализовывало масштабные инфраструктурные проекты, в частности по строительству дорог, однако признал: "Этого недостаточно, потому что строились центральные дороги". По его словам, "инфраструктуру должно сделать государство", а также нужны "специальные условия для предприятий, для частного сектора, который может открыть что-то в селе".

Президент также отметил стратегическое значение сельского хозяйства для Украины. "Раньше страну называли аграрной, поэтому понятно, что в селе есть что делать", – отметил он, подчеркнув, что агросектор сейчас "на высоком уровне".

Даже несмотря на войну и временную оккупацию части территорий, результаты отрасли остаются положительными. По словам Зеленского, "урожай больше во время войны, чем до", и "даже земли меньше, а урожая больше". "Даже с тем, что блокировали нам железную дорогу, морские пути и т.д., а все равно объем продаж в Украине был больше", – добавил он.

Подытоживая, президент подчеркнул: "Село будет актуальным. Надо немного времени".

