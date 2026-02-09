Що поверне людей в українські села: Зеленський дав чіткий план дій

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава має створити умови для повернення людей у сільську місцевість і забезпечити там гідний рівень життя. Ключову роль у цьому процесі він відводить розвитку приватного сектору, підтримці виробництв і розбудові інфраструктури.

Володимир Зеленський розповів що допоможе повернути українців у села

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села та створити там належні умови для проживання. Про це він заявив, коментуючи підходи держави до розвитку сільських територій.

За словами глави держави, індустріалізація є глобальним процесом і потребує окремих державних програм підтримки. "Індустріалізація – вона не в Україні, вона в усьому світі відбувається. Це окремі потрібні програми, дотації для того, щоб там були виробництва", – зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що держава не повинна робити ставку на масове створення державних підприємств у селах. "Я не впевнений, що найкращий варіант – державні підприємства по всіх селах. Тому що державними підприємствами треба комусь керувати, а держава як менеджер – не найкраща", – сказав він, додавши, що "держава повинна давати кращі умови, щоб був приватний сектор".

Дотації, кредити й люди

Говорячи про стимули для повернення людей у сільську місцевість, Зеленський звернув увагу на міжнародний досвід. "Я бачив країни, які відкривають спеціальні програми для сіл. І зазвичай це дотаційні речі, доти, поки це дійсно невигідно", – зазначив президент. За його словами, розвиток стає прибутковим тоді, "коли в державі є гроші й підприємства розростаються, і люди виїжджають за межу міст, щоб побудувати там підприємства".

Президент визнав, що в Україні вже діють окремі інструменти підтримки, зокрема кредитні програми. "Є спеціальні кредитні програми, де умови для сіл набагато кращі, ніж для міст. Але цього замало", – наголосив він. Зеленський підкреслив, що для розвитку села замало лише сприятливих умов: "Бажання відкрити десь підприємство в селі – треба, щоб там були люди. Люди".

Інфраструктура і агросектор

Окремо глава держави зупинився на питанні інфраструктури. "Щоб у селі було життя, треба, щоб була інфраструктура. Це правда", – сказав Зеленський. Він нагадав, що до повномасштабної війни держава реалізовувала масштабні інфраструктурні проєкти, зокрема з будівництва доріг, однак визнав: "Цього недостатньо, тому що будувалися центральні дороги". За його словами, "інфраструктуру повинна зробити держава", а також потрібні "спеціальні умови для підприємств, для приватного сектору, який може відкрити щось у селі".

Президент також наголосив на стратегічному значенні сільського господарства для України. "Раніше країну називали аграрною, тому зрозуміло, що в селі є що робити", – зазначив він, підкресливши, що агросектор нині "на високому рівні".

Навіть попри війну та тимчасову окупацію частини територій, результати галузі залишаються позитивними. За словами Зеленського, "врожай більше під час війни, ніж до", і "навіть землі менше, а врожаю більше". "Навіть із тим, що блокували нам залізницю, морські шляхи тощо, а все одно об'єм продажу в Україні був більший", – додав він.

Підсумовуючи, президент наголосив: "Село буде актуальним. Треба трішки часу".

