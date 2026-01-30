Пенсионеры освобождены от уплаты одного из налогов: о чем речь

Владельцы земельных участков и паев в Украине платят налоги по разным правилам, в частности с учетом минимального налогового обязательства. Пенсионеры и льготные категории имеют освобождение от земельного налога, однако эти льготы не распространяются на паи.

Кто может не платить земельный налог?

В Украине земельные паи являются частями сельскохозяйственных угодий, которые были переданы в собственность бывшим работникам колхозов и совхозов, сообщает 24 Канал. Владельцы таких паев могут сдавать землю в аренду или обрабатывать ее самостоятельно.

С 1 января 2022 года для владельцев сельскохозяйственных земель было введено минимальное налоговое обязательство, а с 2023 года оно распространилось и на паевые участки, которые не переданы в аренду. Если пай не используется аграрным предприятием, его владелец обязан платить фиксированный налог. При этом налог на земельный пай является составляющей земельного налога, но начисляется отдельно за каждый паевой участок в частной собственности.

В соответствии с Законом Украины № 4015-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения", размер минимального налогового обязательства составляет 5,7 процента от нормативной денежной оценки земли. В 2026 году этот показатель меняться не будет. В то же время действуют минимальные пороговые значения: не менее 1400 гривен за 1 гектар пашни и 700 гривен за 1 гектар других сельскохозяйственных угодий.

Какой минимальный налог предусмотрен?

В сумму минимального налогового обязательства зачисляются уже уплаченные налоги, связанные с использованием земли и сельскохозяйственной деятельностью. Речь идет о земельном налоге, единый налог для плательщиков четвертой группы, налог на прибыль, а также налог на доходы физических лиц и военный сбор, уплаченные с заработной платы наемных работников. Если общая сумма этих платежей меньше рассчитанного минимального налогового обязательства, разницу необходимо доплатить.

Расчет минимального налогового обязательства осуществляется по формуле: нормативная денежная оценка земельного участка, умноженная на коэффициент, определенный Налоговым кодексом Украины, и на количество месяцев владения землей, разделенную на 12.

Какие есть исключения?

Налоговый кодекс Украины предусматривает льготы по уплате земельного налога для отдельных категорий граждан. К ним относятся пенсионеры по возрасту, ветераны войны, люди с инвалидностью I–II групп, родители с 3 и более несовершеннолетними детьми, а также лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы. Однако эти льготы действуют только в отношении земельных участков определенных типов и в пределах установленных норм и не распространяются на земельные паи. Поэтому пенсионеры обязаны уплачивать налог на пай на общих основаниях.

Единственное исключение касается случаев, когда пай или земельный участок переданы в аренду плательщику единого налога четвертой группы. В такой ситуации налог платит арендатор, а не владелец. Кроме того, минимальное налоговое обязательство не применяется, если совокупная площадь земельных участков меньше 0,5 гектара при условии соблюдения требований закона, а также относительно земель на территориях активных боевых действий или временно оккупированных территориях на период действия соответствующего статуса.

Обратите внимание! Для получения льгот на земельный налог гражданам необходимо обратиться в налоговый орган по месту расположения участка и предоставить документы, подтверждающие право на льготу. По состоянию на 1 февраля 2026 года новых льгот на уплату налога за земельные паи для пенсионеров не предусмотрено.

Должны ли люди с инвалидностью 3 группы платить налог на землю?