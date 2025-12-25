Кому можно не платить земельный налог в Украине

Уплата земельного налога является обязанностью для большинства землевладельцев и постоянных землепользователей в Украине. Однако некоторые категории граждан имеют право на освобождение от уплаты этого вида налога.

Кому разрешено не платить налог на землю

Юрист Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. Они четко указаны в законодательстве.

Лариса Кись Адвокат ЮКК "Де-Юре" Не уплачивается налог за земельные участки, непригодные для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения взрывоопасными предметами, в случае принятия сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями и военно-гражданскими администрациями решений об установлении налоговых льгот по уплате местных налогов и/или сборов в порядке, определенном настоящим Кодексом.

В то же время на основании пункта 281.1 статьи 281 Налогового кодекса Украины от уплаты земельного налога освобождаются:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны;

физические лица, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Сейчас также освобождены от уплаты земельного налога владельцы участков на временно оккупированных территориях. Юрист напоминает, что льготы по уплате земельного налога физическим лицам, которые отнесены к лицам категории 4, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, не предоставляются.

Сколько земли могут освободить от уплаты налога?

Освобождение от уплаты налога распространяется на различные виды земельных участков, в зависимости от их назначения, такие как для личного хозяйства, жилищного строительства, садоводства и т.д. в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

В то же время от уплаты налога освобождаются на период действия единого налога четвертой группы собственники земельных участков, земельных долей и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Помните! Физическое лицо, которое по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм, до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в орган контроля по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном избрании/изменении земельных участков для применения льготы.

