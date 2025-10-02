Земельный налог в Украине должны платить как владельцы земли, так и постоянные землепользователи. Однако не все знают, должен ли платить этот налог арендатор.

Кто должен платить земельный налог?

Юрист Артем Рипенко в комментарии 24 Канала рассказал, что в случае если речь идет об арендаторе земельного участка, ответ будет таков: арендатор земельного участка платит его владельцу арендную плату и не платит земельный налог. Субарендатор земельного участка коммунальной или государственной собственности платит платеж за субаренду и также не платит земельный налог.

Артем Рипенко Партнер, руководитель судебно-экспертной и земельно-правовой практики Юридической Компании "Де-Юре", адвокат В свою очередь земельный налог в бюджет платит физическое или юридическое лицо – собственник земельного участка, а арендатор земельного участка государственной и коммунальной собственности (согласно Налоговому кодексу плата за землю – обязательный платеж в составе налога на имущество) платит за нее арендную плату.

По словам специалиста арендатор здания, сооружения или помещения также не уплачивает земельный налог непосредственно в бюджет, вместе с тем соответствующим договором с арендодателем может быть предусмотрена компенсация арендодателю такой платы.

Обратите внимание! Собственники (пользователи) помещений в многоквартирных домах обычно компенсируют плату за землю в составе тарифа за содержание многоквартирного дома и придомовой территории.

В соответствии с Законом "Об аренде земли" в случае приобретения доли в праве общей собственности на объект недвижимого имущества (жилой дом (кроме многоквартирного), другое здание или сооружение), объект незавершенного строительства, если такой объект размещен на земельном участке, находящемся в аренде, приобретатель имеет право требовать внесения изменений в договор аренды земли с определением его соарендатором земельного участка, а до внесения изменений в договор обязан возмещать арендатору часть арендной платы в соответствии с принадлежащей ему долей в праве общей собственности на такой объект.

Важно! В таком случае уплачивается арендная плата, но также не уплачивается земельный налог.

