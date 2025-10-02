Земельний податок в Україні мають сплачувати як власники землі, так і постійні землекористувачі. Однак не всі знають, чи має платити цей податок орендар.

Хто має платити земельний податок?

Юрист Артем Ріпенко у коментарі 24 Каналу розповів, що у разі коли мова йде про орендаря земельної ділянки, відповідь буде така: орендар земельної ділянки сплачує її власнику орендну плату та не сплачує земельний податок. Суборендар земельної ділянки комунальної чи державної власності сплачує платіж за суборенду та також не сплачує земельного податку.

Читайте також Що можна будувати на власній ділянці без дозволів: види споруд

Артем Ріпенко Партнер, керівник судово-експертної та земельно-правової практики Юридичної Компанії "Де-Юре", адвокат Своєю чергою земельний податок до бюджету сплачує фізична чи юридична особа – власник земельної ділянки, а орендар земельної ділянки державної і комунальної власності (відповідно до Податкового кодексу плата за землю – обов'язковий платіж у складі податку на майно) сплачує за неї орендну плату.

За словами фахівця орендар будівлі, споруди чи приміщення також не сплачує земельний податок безпосередньо до бюджету, водночас відповідним договором із орендодавцем може бути передбачено компенсацію орендодавцю такої плати.

Зверніть увагу! Власники (користувачі) приміщень у багатоквартирних будинках зазвичай компенсують плату за землю у складі тарифу за утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.

Відповідно до Закону "Про оренду землі" у разі набуття частки у праві спільної власності на об'єкт нерухомого майна (житловий будинок (крім багатоквартирного), іншу будівлю або споруду), об'єкт незавершеного будівництва, якщо такий об'єкт розміщений на земельній ділянці, що перебуває в оренді, набувач має право вимагати внесення змін до договору оренди землі з визначенням його співорендарем земельної ділянки, а до внесення змін до договору зобов'язаний відшкодовувати орендарю частину орендної плати відповідно до належної йому частки у праві спільної власності на такий об'єкт.

Важливо! В такому разі сплачується орендна плата, але також не сплачується земельний податок.

Скільки коштує присвоїти кадастровий номер ділянці у жовтні 2025 року?