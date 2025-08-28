Часто украинцы хотят начать свое собственное сельскохозяйственное дело. Однако не все знают, как правильно действовать, когда берешь землю в аренду.

Как найти землю для аренды?

Вопрос аренды земли является очень актуальным, особенно для тех, кто планирует начать или расширить свой бизнес в сельском хозяйстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако далеко не каждый знает, как это правильно сделать в 2025 году.

Земельный рынок активно функционирует, а его процессы стали более прозрачными и понятными. Это позволяет тратить минимум времени на поиск земли.

Государственная и коммунальная земля: передача в аренду земельных участков, находящихся в государственной или коммунальной собственности, осуществляется по результатам проведения земельных торгов, кроме случаев, установленных частями второй, третьей статьи 134 настоящего Кодекса.

Частная земля: вы можете найти предложения от частных владельцев, в частности через земельные онлайн-платформы и социальные сети.

На что стоит обращать внимание при оформлении договора аренды?

Проверка участка: обязательно проверьте кадастровый номер, целевое назначение земли и нет ли на ней обременений (арестов, ипотек).

Условия договора: Четко пропишите срок аренды, размер арендной платы и порядок ее изменения, а также ответственность сторон. Это поможет избежать конфликтов в будущем.

Регистрация: Право аренды подлежит обязательной государственной регистрации в ГРРП.

Важно! Специалисты говорят, что аренда земли в 2025 году - это реальный инструмент для ведения бизнеса и развития сельского хозяйства. Главное – действовать осведомленно и по закону.