Какой алгоритм действий при неуплате за аренду?

Ситуация, когда арендатор задерживает или вообще не платит арендную плату является довольно распространенной, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Владелец при этом должен действовать последовательно и юридически грамотно.

Читайте также Какова стоимость присвоения кадастрового номера в августе 2025 года

Прежде всего надо проверить договор. Посмотрите, какие сроки и способ оплаты определены. Часто договор содержит и санкции за просрочку. Далее зафиксируйте факт неуплаты. Сохраняйте выписки из банка, акты, переписки – это доказательства, что оплата не поступала.

После этого отправьте письменное требование. Арендатору стоит официально направить письмо-требование об уплате долга с указанием сроков. Также начисляйте пеню и инфляционные. Владелец имеет право требовать возмещения согласно Гражданскому кодексу.

Вы имеете право на расторжение договора. В случае систематической неуплаты можно инициировать расторжение договора аренды через суд. После этого воспользуйтесь судебной защитой. Для этого вы можете подать иск в суд с требованием о взыскании долга и расторжении договора.

Важно! Владелец земли всегда имеет правовые инструменты защиты. Не стоит затягивать – чем быстрее отреагируете, тем больше шансов вернуть средства и землю.