Опасность миновала: часть чернобыльских сельхозземель признали безопасными

Исследования ученых подтвердили безопасность части сельскохозяйственных угодий чернобыльской зоны отчуждения. Эффективная доза облучения для сельскохозяйственных работников значительно ниже национального порога безопасности Украины.

Часть сельхозугодий зоны отчуждения можно использовать

Согласно новому исследованию, часть украинских сельскохозяйственных угодий, заброшенных после аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года, снова пригодны для сельского хозяйства, передает 24 Канал со ссылкой на Independent. После аварии на АЭС огромные территории Чернобыльской зоны отчуждения площадью 4200 квадратных километров были признаны опасными для ведения сельского хозяйства.

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Однако зона обязательного отселения площадью 2000 квадратных километров, которая никогда не была покинута полностью, является домом для тысяч людей. За годы после катастрофы уровень радиации в регионе значительно снизился из-за радиоактивного распада и эрозии поверхностных почв. Однако изменения классификации заброшенных земель не было с момента введения критериев зонирования в 1991 году.

В последние годы некоторые фермеры в регионе взяли дело в свои руки и начали редкое сельскохозяйственное производство. Теперь новое исследование, опубликованное в Journal of Environmental Radioactivity, подтверждает, что сельскохозяйственные культуры можно безопасно выращивать на большей части земли.

Исследователи оценили около 100 гектаров земли в Житомирской области на уровень загрязнения и спрогнозировали поглощение радиоактивных веществ обычными культурами, такими как картофель, зерновые, кукуруза и подсолнечник.

Обратите внимание! Проанализировав образцы почвы и измерив внешнее гамма-излучение, они подтвердили, что эффективная доза облучения работников сельского хозяйства значительно ниже национального порога безопасности Украины. Исследователи обнаружили, что количество радиации было значительно ниже уровней фоновой радиации, которые наблюдаются во всем мире.

Земли можно использовать при условии радиационного контроля

Исследования показывают, что при условии надлежащего мониторинга и соблюдения украинских правил безопасности пищевых продуктов многие сельскохозяйственные культуры можно безопасно выращивать в этих ранее запрещенных зонах.

С 1986 года было много дезинформации о радиационных рисках от Чернобыля, что негативно повлияло на людей, которые все еще живут в заброшенных районах. Это исследование является важным для общин, пострадавших от Чернобыльской катастрофы,

– рассказывает ведущий автор исследования Джим Смит из Университета Портсмута.

Важно! Новое исследование описывает научный подход к оценке и возвращению ценных сельскохозяйственных угодий в производство. "Речь идет не только о Чернобыле. Речь идет о применении науки и доказательств, чтобы гарантировать защиту людей, одновременно гарантируя, что земля не будет зря тратиться", – говорит доктор Смит. "Разработанные здесь методы можно применить к другим радиоактивно загрязненным участкам во всем мире".