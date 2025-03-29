Какую площадь земли может получить участник боевых действий

Участники боевых действий, согласно украинскому законодательству, имеют первоочередное право на получение земельного участка. Однако, пока продолжается режим военного положения, действуют определенные ограничения.

На какое количество земли может рассчитывать УБД

Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Канала рассказала, что для получения бесплатно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности УБД должен обратиться с ходатайством в соответствующий орган исполнительной власти. Также можно обратиться в орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в собственность.

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Законодательство позволяет получение земельных участков в следующих размерах:

Для садоводства (до 0,12 гектара),

(до 0,12 гектара), Для ведения личного крестьянского хозяйства (до 2,0 гектара),

(до 2,0 гектара), Для строительства жилого дома (до 0,25 гектара – в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах),

(до 0,25 гектара – в селах, 0,15 гектара в поселках, 0,10 гектара в городах), Для дачного строительства (до 0,10 гектара).

Лариса Величко указывает, что заинтересованные УБД вместе с ходатайством, в котором указывается целевое назначение земельного участка и его ориентировочные размеры подают в приложениях:

обязательно необходимо иметь: графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;

согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц);

документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении (в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства);

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготы при получении земельных участков.

Орган исполнительной власти или местного самоуправления рассматривает ходатайство в течение 30 дней, после чего принимает решение о предоставлении разрешения или мотивированный отказ. При отсутствии ответа в течение установленного срока заявитель имеет право обратиться в суд.

Какие ограничения действуют во время военного положения

Лариса Величко обращает внимание на то, что сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины, согласно которым во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную. Те же ограничения касаются и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.

Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработки такой документации,

– отмечает юрист.

Положения этого подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность: