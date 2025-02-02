Почему в Украине пока не выдают землю УБД: когда снимут ограничения
Участники боевых действий, согласно украинскому законодательству, имеют право на получение земельного участка вне очереди. В то же время режим военного положения, который сейчас действует, вводит определенные ограничения на выделение земельных участков.
Какие ограничения вносит война
Юрист Лариса Величко в комментарии 24 Канала рассказала о том, что сейчас внесены изменения в пункты 5 и 27 раздела X Земельного кодекса Украины. Согласно им во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.
Читайте также Кто в Украине может не платить земельный налог
Это регламентирует Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и совершенствования законодательства по охране земель". Он вступил в силу 19 ноября 2022 года. Те же ограничения касаются и украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий.
Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработки такой документации.
Положения настоящего подпункта не распространяются на бесплатную передачу земельных участков в частную собственность:
- владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений), а также на бесплатную передачу в частную собственность;
- гражданам Украины земельных участков, переданных в пользование до 1 января 2002 года.