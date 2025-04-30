Укр Рус
Агро 24 Агро законодательство Каким образом сейчас взять землю для сенокоса или выпаса скота
30 апреля, 16:00
2

Каким образом сейчас взять землю для сенокоса или выпаса скота

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Аграриям предоставлена возможность арендовать землю для сенокоса или выпаса скота по упрощенной процедуре без земельных торгов во время военного положения.
  • Заявление на аренду подают в местную военную администрацию, с условиями аренды до 1 года, без изменения целевого назначения или капитальной застройки.

Аграриям нужна земля не только для того, чтобы выращивать пищу непосредственно людям, но и для выращивания кормов для животных. Поэтому довольно часто они берут в аренду землю для заготовки сена или выпаса животных.

Что делать, чтобы получить землю

Несмотря на сложные времена, аграриям нужен доступ к землям для выпаса и заготовки кормов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Во время военного положения действуют упрощенные правила пользования землей.

Читайте также Могут ли забрать не приватизированный огород в селе во время военного положения

Обратите внимание! Для подобных целей действует упрощенный договор аренды. Арендовать землю для выпаса или сенокоса можно по упрощенной процедуре – без проведения земельных торгов.

Можно взять в аренду как земли государственной или коммунальной собственности, так и площади, не находящихся в другом использовании.

Как оформить аренду:

  • Подаете заявление в местную военную администрацию или орган местного самоуправления.
  • Добавляете кадастровый номер участка (если известен) или описание местоположения.
  • Соответствующий орган принимает решение о передаче земли в аренду.

Кроме того, есть и определенные особенности такого договора:

  • Аренда на срок до 1 года.
  • Без права изменения целевого назначения или капитальной застройки.
  • Упрощенная регистрация в Государственном реестре прав.

Важно! После завершения военного положения нужно будет урегулировать права на землю по общей процедуре, если планируете пользоваться ею в дальнейшем.