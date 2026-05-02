В чьей собственности земельный участок, на котором построен дом

В Украине сейчас действует принцип единства дома и участка, на котором он стоит и гарантирует их нераздельность. При покупке дома право собственности на дом и землю переходят к новому владельцу одновременно.

В чьей собственности земля под частным домом?

К лицу, которое приобрело право собственности на объект недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в определенном законом порядке, одновременно переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором размещен такой объект, говорится в Гражданском кодексе Украины.

В это время не происходит изменения его целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего владельца земельного участка, в порядке и на условиях, определенных законодательством.

Обратите внимание! В статье 120 Земельного кодекса Украины определено, как именно происходит переход права на земельный участок в случае приобретения прав собственности на размещенный на нем дом, его хозяйственного ведения, оперативного управления им (кроме многоквартирного дома).

Как к другому собственнику переходит земля?

Приобретают право собственности на земельные участки на основании приобретения:

по договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам;

в случае бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности;

в случае приватизации земельных участков, которые были ранее предоставлены лицам в пользование;

в случае принятия наследства;

в случае выделения в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).

Если физическое или юридическое лицо частного права приобретает в собственность жилой дом (кроме многоквартирного), размещен на земельном участке, находящемся в частной собственности предыдущего владельца, право собственности на такой земельный участок одновременно переходит к приобретателю объекта недвижимого имущества без изменения его целевого назначения.

Важно! В то же время если предыдущему владельцу принадлежала доля на земельный участок в праве общей собственности, к новому владельцу недвижимого имущества переходит право собственности на такую долю земельного участка. Аналогично соответствующая доля земельного участка переходит в право собственности приобретателю объекта недвижимого имущества в случае приобретения им доли в деле общей собственности такого имущества.

Какие здания нельзя возводить на собственном участке без разрешений?

Планируя строительство на земельном участке частной формы собственности – приусадебном участке, садовом, дачном, – часто возникают вопросы, к каким объектам установлены требования по оформлению разрешительной документации на строительство.