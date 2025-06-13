Кто является собственником земли, на которой стоит частный дом

При продаже дома право собственности на землю под ним переходит автоматически. Это обеспечивается принципом единства дома и участка, на котором он расположен.

Кому принадлежит земля, что под домом

Согласно статье 377 Гражданского кодекса Украины, к лицу, которое приобрело право собственности на объект недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в определенном законом порядке, одновременно переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором размещен такой объект, передает 24 Канал со ссылкой на Гражданский кодекс Украины.

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В то же время не происходит изменения его целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего владельца земельного участка, в порядке и на условиях, определенных законодательством.

Обратите внимание! В статье 120 Земельного кодекса Украины определено, как именно происходит переход права на земельный участок в случае приобретения прав собственности на размещенный на нем дом, его хозяйственного ведения, оперативного управления им (кроме многоквартирного дома).

Как к новому собственнику переходит право собственности на участок

Приобретают право собственности на земельные участки на основании приобретения:

по договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам;

в случае бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности;

в случае приватизации земельных участков, которые были ранее предоставлены лицам в пользование;

в случае принятия наследства;

в случае выделения в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).

Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в случае приобретения в собственность объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках.

Если физическое или юридическое лицо частного права приобретает в собственность жилой дом (кроме многоквартирного), размещен на земельном участке, находящемся в частной собственности предыдущего владельца, право собственности на такой земельный участок одновременно переходит к приобретателю объекта недвижимого имущества без изменения его целевого назначения.

Важно! В то же время если предыдущему владельцу принадлежала доля на земельный участок в праве общей собственности, к новому владельцу недвижимого имущества переходит право собственности на такую долю земельного участка. Аналогично соответствующая доля земельного участка переходит в право собственности приобретателю объекта недвижимого имущества в случае приобретения им доли в деле общей собственности такого имущества.