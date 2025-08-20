Часто участки земли у берегов водоемов используются для различных нужд. Однако такое пользование строго ограничено законодательством Украины.

Как пользоваться землей прибрежной полосы?

Прибрежные полосы водных объектов в Украине являются особой категорией земель, которые имеют строгие ограничения по использованию, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Они предназначены для охраны водных ресурсов, предотвращения эрозии и сохранения экологического баланса.

Читайте также Можно ли без приватизации назначить кадастровый номер участку

Важные нюансы, которые надо знать:

Право собственности и пользования. Земли прибрежных полос могут принадлежать государству или общине. Частная собственность в этих зонах ограничена.

Земли прибрежных полос могут принадлежать государству или общине. Частная собственность в этих зонах ограничена. Ограничения строительства. Строительство жилых, коммерческих или хозяйственных объектов без разрешения органов местного самоуправления или водного управления запрещено.

Строительство жилых, коммерческих или хозяйственных объектов без разрешения органов местного самоуправления или водного управления запрещено. Ведение хозяйственной деятельности. Выращивание сельхозкультур или ведение фермерского хозяйства возможно только при соблюдении экологических норм и получением соответствующих разрешений.

Выращивание сельхозкультур или ведение фермерского хозяйства возможно только при соблюдении экологических норм и получением соответствующих разрешений. Аренда земли. Для легального пользования прибрежным участком необходимо заключить договор аренды с органом государственной или коммунальной собственности.

Для легального пользования прибрежным участком необходимо заключить договор аренды с органом государственной или коммунальной собственности. Экологическая ответственность. Загрязнение воды или прибрежной территории влечет за собой штрафы и уголовную ответственность.

Обратите внимание! Специалисты советуют перед использованием прибрежной земли всегда проверять, к какой категории она относится, какие ограничения установлены законом и какие разрешения необходимы для вашей деятельности. Ведь использование земли на законных основаниях – это не только безопасность для природы, но и ваша правовая защищенность.