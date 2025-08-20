Як користуватися землею прибережної смуги?

Прибережні смуги водних об'єктів в Україні є особливою категорією земель, які мають суворі обмеження щодо використання, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Вони призначені для охорони водних ресурсів, запобігання ерозії та збереження екологічного балансу.

Важливі нюанси, які треба знати:

Право власності та користування. Землі прибережних смуг можуть належати державі або громаді. Приватна власність у цих зонах обмежена.

Землі прибережних смуг можуть належати державі або громаді. Приватна власність у цих зонах обмежена. Обмеження будівництва. Будівництво житлових, комерційних чи господарських об'єктів без дозволу органів місцевого самоврядування або водного управління заборонене.

Будівництво житлових, комерційних чи господарських об'єктів без дозволу органів місцевого самоврядування або водного управління заборонене. Ведення господарської діяльності. Вирощування сільгоспкультур або ведення фермерського господарства можливе лише за дотриманням екологічних норм і отриманням відповідних дозволів.

Вирощування сільгоспкультур або ведення фермерського господарства можливе лише за дотриманням екологічних норм і отриманням відповідних дозволів. Оренда землі. Для легального користування прибережною ділянкою необхідно укласти договір оренди з органом державної або комунальної власності.

Для легального користування прибережною ділянкою необхідно укласти договір оренди з органом державної або комунальної власності. Екологічна відповідальність. Забруднення води чи прибережної території тягне за собою штрафи та кримінальну відповідальність.

Зверніть увагу! Фахівці радять перед використанням прибережної землі завжди перевіряти, до якої категорії вона належить, які обмеження встановлені законом і які дозволи необхідні для вашої діяльності. Адже використання землі на законних підставах – це не лише безпека для природи, але й ваша правова захищеність.