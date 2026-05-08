Украина резко нарастила перевозки зерна по железной дороге: какие объемы в 2026 году

Украина в январе –апреле 2026 года существенно увеличила железнодорожные перевозки зерновых грузов. Наибольший рост зафиксировали в экспортном сообщении, где основной поток продукции направляется в порты.

Экспорт зерна по железной дороге продолжает расти

За первые четыре месяца 2026 года по украинской железной дороге транспортировали более 11,4 миллиона тонн зерновых грузов, сообщает RAIL.insider. Это на 13,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

О росте объемов перевозок сообщили во время онлайн-встречи представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка.

Особенно заметный рост зафиксировали в экспортном сегменте. В международном сообщении железной дорогой перевезли 10,3 миллиона тонн зерна, что на 15,1% превышает показатели января – апреля 2025 года.

В апреле среднесуточная погрузка зерновых на сети составила 87,1 тысячи тонн. Однако по сравнению с мартом этот показатель несколько снизился – на 1,8%.

Основной поток зерна направляется в порты

Общий объем перевозки зерновых в апреле составил 2,95 миллиона тонн. Это на 1,1% меньше, чем месяцем ранее.

Экспорт зерна сократился еще заметнее – на 3,4%, до 2,65 миллиона тонн. Несмотря на это, именно портовое направление остается ключевым для украинского аграрного экспорта.

Сейчас около 92% зерновых грузов перевозят в морские порты. Через западные пограничные переходы экспортируется лишь 8% зерна.

Эксперты рынка отмечают, что портовая логистика продолжает играть определяющую роль для стабильного экспорта украинской агропродукции.

За 29 дней апреля железной дорогой перевезено 2 миллиона 868,5 тысячи тонн зерновых грузов. Об этом шла речь во время онлайн-совещания представителей АО "Укрзализныця" с участниками аграрного рынка 30 апреля.

В то же время часть украинского зерна, которое собирается на оккупированных территориях, воруют россияне и продают его на внешних рынках. Некоторые страны не стесняются покупать краденое зерно.

Недавно мы писали, что посольство Украины в Израиле подало жалобы на компании, подозреваемые во ввозе пшеницы с оккупированных территорий, в полицию и органы финансового контроля.

Украинская сторона просит провести лабораторный анализ зерна и изъять судовую документацию для установления происхождения зерна.

После появления обвинений компания Dizengoff Trading сообщила о приостановлении новых закупок российской пшеницы, хотя и отрицает нарушение международных правил. Между тем компания Zenziper отказалась разгружать другое судно, которое также вызвало подозрения, после чего оно покинуло побережье Израиля.