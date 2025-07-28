Як українським аграріям вберегти поля та врожай від нашестя сарани

Південь України зазнав справжнього стихійного лиха, однак спричиненого не погодою, а навалою сарани, яка жере всі рослини на своєму шляху. Фахівці говорять, що вберегти поля від шкідника можна, однак для цього варто почати з профілактичних заходів.

Що робити, якщо сарана вже з'явилася?

Науковець Іван Мринський стверджує, що якщо ви як агроном не були на полі три дні – то вважайте, що ви не знаєте, що там відбувається, повідомляє 24 Канал. На його думку, це особливо актуально зараз, коли спостерігаються сильні вітри, а сарана переміщується саме за вітром.

Читайте також Комах стає більше через війну: де є дуже великі осередки сарани

Іван Мринський Декан агрономічного факультету Херсонського державного аграрно-економічного університету Та якщо вже так сталося, що сарана виявлена на території господарства і відклала яйця, треба обробляти ґрунт (яйцекладки знаходяться в поверхневому шарі).

Важливо! Такі агротехнічні заходи, як дискування, лущення, оранка дозволяють знищити більшу частину яєць сарани.

Обробку треба робити до того, як сарана стане на крило. Інакше – це вже буде "гасіння пожежі".

Обприскування варто проводити рано-вранці, коли "куліги" ще не піднялися в повітря.

При цьому варто обирати дозволені препарати, а дії координувати з місцевими підрозділами Держпродспоживслужби.

Профілактика та спільні дії запобігають лихові

Науковець звертає увагу, що особливо складно боротися із сараною на високих культурах – соняшнику та кукурудзі, оскільки наземна техніка для хімобробітку туди просто не заходить. Допоможуть тільки дрони, літаки, вертольоти.

Часто сарана з'являється на покинутих ділянках – узбіччя доріг, закинуті ферми, балки. Їх треба моніторити регулярно. Бо звідти вона може розповсюдитися далі – на поля. Навіть якщо ми зафіксували збільшення чисельності сарани на території колишнього Каховського водосховища, обробити таку площу просто нереально. Єдине, що можна зробити – попередити господарства довкола і закликати до регулярного моніторингу,

– наголошує Іван Миколайович.

Вчений підкреслює: аграрна спільнота, як завжди, тримається разом. Господарства обмінюються інформацією, попереджають одне одного телефоном і реагують оперативно. Проте ефективна боротьба з сараною потребує спільних рішень, техніки, препаратів і чіткого розуміння ризиків.

Тому вже зараз сільгоспвиробникам треба готуватися до сезону 2026 року, оскільки ймовірність повторного спалаху чисельності сарани висока.

Це проблема не одного господарства і навіть не однієї країни. Треба бути на по готові – і з технікою, і з засобами захисту, і з планом дій,

– резюмує Мринський.