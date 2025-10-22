Російські посіви у Сибіру знищили ранні снігопади: у регіоні надзвичайний стан

Російські аграрії Сибіру потерпають від ранніх холодів та снігопадів. Росіяни ввели надзвичайний стан у регіоні, щоб фермери могли звертатися за відшкодуванням збитків за знищений урожай.

Сніг знищує російський врожай

Омська область, яка є одним із ключових регіонів Сибіру за виробництвом зерна, оголосила надзвичайний стан через вплив ранніх снігопадів на посіви, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Про це повідомив у вівторок губернатор регіону Віталій Хоценко.

Читайте також Україна серед світових лідерів по приросту темпів надоїв на фермах

Минулого року суворі погодні умови також знищили значну частину врожаю в Росії. Цього року проблеми також виникли в ряді регіонів, зокрема на півдні країни та в Сибіру. Надзвичайний стан дозволяє фермерам отримувати страхові виплати.

Ми продовжуємо збиральну кампанію. Під час наради було прийнято рішення оголосити надзвичайний стан по всьому регіону, щоб фермери могли звертатися до страхових компаній,

– сказав Хоценко після наради щодо збору врожаю.

Цього року раніше також через заболоченість ґрунтів і ранні снігопади влада оголосила надзвичайний стан у 16 районах області, який досі діє у трьох районах. Посіви на площі 420 тисяч гектарів залишаються під снігом, додав губернатор.

Зверніть увагу! У 2024 році врожай зернових і бобових у Омській області склав 3,8 мільйона тонн, що дозволило регіону посісти 12 місце в країні за обсягом виробництва. Станом на вівторок у регіоні вже зібрано понад 3,4 мільйона тонн зерна. Високі врожаї в Сибіру були однією з головних причин, через які аналітики протягом останніх місяців підвищували прогнози щодо збору врожаю.

Третину площ під озимину в Україні не засіяли через посуху