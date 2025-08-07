На відміну від інших фруктів та овочів, які попри сезон гойдаються на цінових гойдалках, слива наразі лише дешевшає. А швидкість падіння цін останнім часом лише посилилась.

Вартість кілограма слив продовжує зменшуватись

За словами аналітиків, п'ятий тиждень поспіль ціни на сливи в Україні продовжують стрімко знижуватися, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. З початку поточного тижня негативні цінові тенденції у цьому сегменті навіть посилилися.

На внутрішньому ринку спостерігається надмірна пропозиція фруктів з місцевих господарств, що чинить суттєвий тиск на ціни в даному сегменті. За інформацією учасників ринку, на сьогодні попит місцевих гуртових компаній на сливи дуже невисокий, тоді як обсяги пропозиції даних кісточкових на ринку продовжують збільшуватися через сезонний фактор.

Цікаво! Так, сьогодні ціни на сливи з місцевих господарств варіюються в діапазоні 15 – 40 гривень за кілограм (36 – 96 цента за кілограм), залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 29% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики зазначають, що спекотна сонячна погода сприяє інтенсивному дозріванню слив і водночас негативно відбивається на їх якості, що також чинить додатковий тиск на відпускні ціни.

Зверніть увагу! Також спеціалісти відмітили чергове здешевлення, на сьогодні сливи в Україні надходять у продаж у середньому на 50% дорожче, ніж на початку серпня минулого року. При цьому садівники не виключають, що за обставин, що склалися, будуть змушені й надалі поступатися покупцям і знижувати ціни в даному сегменті.