В отличие от других фруктов и овощей, которые несмотря на сезон качаются на ценовых качелях, слива пока только дешевеет. А скорость падения цен в последнее время только усилилась.

Стоимость килограмма слив продолжает уменьшаться

По словам аналитиков, пятую неделю подряд цены на сливы в Украине продолжают стремительно снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. С начала текущей недели негативные ценовые тенденции в этом сегменте даже усилились.

На внутреннем рынке наблюдается избыточное предложение фруктов из местных хозяйств, что оказывает существенное давление на цены в данном сегменте. По информации участников рынка, на сегодня спрос местных оптовых компаний на сливы очень невысокий, тогда как объемы предложения данных косточковых на рынке продолжают увеличиваться из-за сезонного фактора.

Интересно! Так, сегодня цены на сливы из местных хозяйств варьируются в диапазоне 15 – 40 гривен за килограмм (36 – 96 цента за килограмм), в зависимости от сорта, качества и объемов партий, что в среднем на 29% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Аналитики отмечают, что жаркая солнечная погода способствует интенсивному созреванию слив и одновременно негативно отражается на их качестве, что также оказывает дополнительное давление на отпускные цены.

Обратите внимание! Также специалисты отметили очередное удешевление, на сегодня сливы в Украине поступают в продажу в среднем на 50% дороже, чем в начале августа прошлого года. При этом садоводы не исключают, что при сложившихся обстоятельствах,, будут вынуждены и в дальнейшем уступать покупателям и снижать цены в данном сегменте.