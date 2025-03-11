Як в Україні оформити спадщину на землю: деталі процедури

Оформлення спадщини на землю є однією з найпопулярніших процедур у земельних відносинах в Україні. Якщо людина претендує на спадщину у вигляді земельного паю, їй хоча б загалом необхідно знати деталі та особливості процедури оформлення.

Як оформити спадщину на пай

Юристка Лариса Кісь у коментарі 24 Каналу розповіла, що оформлення спадщини на пай відбувається через звернення спадкоємця до нотаріуса із клопотанням про прийняття спадщини (земельної частки у спадок). Це потрібно зробити не пізніше, ніж через пів року з дня смерті спадкодавця.

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Лариса Кісь Адвокатка ЮКК "Де-Юре" Нотаріусу потрібно надати документи, які підтверджують те, що у померлого було право на користування паєм: Державний акт на право власності на землю або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Сертифікат на пай.

Також адвокатка зазначила, що якщо документи на пай було втрачено, їх неодмінно треба відновити – отримати копію державного акта на пай у Держгеокадастрі. Якщо втрачено сертифікат на пай, спадкоємцеві слід звертатися до суду та довести, що у спадкодавця було право на частину колективної землі.

Доказами цього можуть бути:

витяги з Книг реєстрації сертифікатів на земельні частки (паї), із зазначенням реквізитів виданого сертифікату, які надаються територіальними органами Держгеокадастру;

витягами з Книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю;

довідками від сільських, селищних рад із зазначенням відомостей про земельні ділянки, які обліковуються за спадкодавцем.

Важливо! Після отримання позитивного рішення суду спадкоємець зможе завершити процедуру оформлення спадщини, отримати свідоцтво про право на спадщину і надалі – завершити процедуру виділення земельної ділянки та реєстрації права власності на земельну ділянку.