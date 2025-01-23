Зростання цін пришвидшиться: НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні на 2025 рік

За оцінками Національного банку України, інфляційні очікування на 2025 рік погіршились. Рівень інфляції цього року очікується вищий, ніж прогнозували у жовтні 2024 року.

Як змінилися прогнози інфляції

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що спеціалісти Нацбанку погіршили прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 8,4%, повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг НБУ. У жовтні 2024 року прогноз НБУ щодо інфляції був на рівні 6,9%.

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Крім того, Нацбанк прогнозує інфляцію у 2026 році на рівні 5,0% (попередній прогноз – 5,0%), у 2027 році інфляція становитиме 5,0%. Як зазначив голова НБУ, в грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12% у річному вимірі, що перевищило попередній прогноз НБУ. За оцінками НБУ, прискорення інфляції тривало й у січні.

За словами Андрія Пишного, високі темпи зростання споживчих цін значною мірою визначалися тимчасовими чинниками, передусім пов'язаними з ефектами гірших торішніх урожаїв. Водночас посилювався й фундаментальний ціновий тиск.

У перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих торішніх врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку виробничих витрат бізнесу,

– говорить голова НБУ.

Зверніть увагу! За оцінками НБУ, інфляція сягне свого піку в II кварталі та із середини року почне знижуватися. За словами Пишного, очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році – до цілі у 5%. Цьому, зокрема, на думку голови НБУ, сприятимуть заходи процентної та валютно-курсової політики Національного банку, а також вищі врожаї, поліпшення ситуації в енергетиці, зниження фіскального дефіциту та помірний зовнішній ціновий тиск.