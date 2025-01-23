Как изменились прогнозы инфляции

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что специалисты Нацбанка ухудшили прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,4%, сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг НБУ. В октябре 2024 года прогноз НБУ по инфляции был на уровне 6,9%.

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Кроме того, НБУ прогнозирует инфляцию в 2026 году на уровне 5,0% (предыдущий прогноз – 5,0%), в 2027 году инфляция составит 5,0%. Как отметил глава НБУ, в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% в годовом измерении, что превысило предыдущий прогноз НБУ. По оценкам НБУ, ускорение инфляции продолжалось и в январе.

По словам Андрея Пышного, высокие темпы роста потребительских цен в значительной степени определялись временными факторами, прежде всего связанными с эффектами худших прошлогодних урожаев. Вместе с тем усиливалось и фундаментальное ценовое давление.

В первые месяцы 2025 года инфляция, вероятно, продолжит расти из-за дальнейшего влияния как временных факторов, в частности эффектов низких прошлогодних урожаев, так и фундаментальных, в частности давления со стороны производственных затрат бизнеса,

– говорит глава НБУ.

Обратите внимание! По оценкам НБУ, инфляция достигнет своего пика во II квартале и с середины года начнет снижаться. По словам Пышного, ожидается, что в конце 2025 года инфляция замедлится до 8,4%, а в 2026 году – до цели в 5%. Этому, в частности, по мнению главы НБУ, будут способствовать меры процентной и валютно-курсовой политики Национального банка, а также высокие урожаи, улучшение ситуации в энергетике, снижение фискального дефицита и умеренное внешнее ценовое давление.