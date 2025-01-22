Почему яйца резко подешевели

Ни один из производителей до сих пор не комментировал и до сих пор не комментирует ситуацию, и это неудивительно – ведь товар подорожал за несколько недель вдвое, сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net. Нефасованные яйца калибра С1 в октябре продавали по 38 гривен за десяток, в ноябре по 75 гривен, а в середине декабря по 80 – 82 гривны.

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Ценовые коллизии с яйцами объяснил Сергей Карпенко, исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины". Аргументы "Союза птицеводов Украины" за подорожание яиц в ноябре-декабре 2024 года следующие:

Сокращение светового дня . Оно ощутимо влияет с конца октября, из-за этого в домашних хозяйствах (а это 50% рынка в целом за год) куры уменьшают производительность. Вроде бы владельцы домашней птицы не желают включать для нее освещение. Поэтому на помощь потребителям приходят промышленные компании, которые тратятся на электричество для несушек.

. Оно ощутимо влияет с конца октября, из-за этого в домашних хозяйствах (а это 50% рынка в целом за год) куры уменьшают производительность. Вроде бы владельцы домашней птицы не желают включать для нее освещение. Поэтому на помощь потребителям приходят промышленные компании, которые тратятся на электричество для несушек. Подорожание электричества : "Почти вдвое выросла стоимость электроэнергии для промышленных потребителей", – говорил Сергей Карпенко в ноябре. Уточнение: в конце ноября продолжительность светового дня составляет около 8,5 часов.

: "Почти вдвое выросла стоимость электроэнергии для промышленных потребителей", – говорил Сергей Карпенко в ноябре. Уточнение: в конце ноября продолжительность светового дня составляет около 8,5 часов. Подорожали также комбикорма и все их составляющие (зерновые, шроты, премиксы), ветеринарные препараты, запчасти, упаковочные материалы, которые покупают преимущественно за рубежом за валюту.

Увеличились и зарплаты, логистические расходы и дополнительные расходы на альтернативные источники энергообеспечения,

– говорит Сергей Карпенко.

Сразу после 25 декабря цены на яйца начали постепенно снижаться. В настоящее время все промышленные производители яиц получили от АМКУ запросы на предоставление информации о себестоимости продукции. К тому же подобные запросы получили также производители комбикормов. Стало понятным, что круг сужается.

Почему цены упали после Нового года

Уже в начале января стоимость яиц за десяток упала ниже 30 гривен, примерно в 2,5 раза. Однако световой день в это время такой же, как в ноябре. Аргументы "Союза птицеводов Украины" относительно удешевления следующие:

из-за роста конкуренции;

из-за сокращения потребления на 15-20%, которое произошло после роста цен.

Кроме того, в издании говорится, что цены на яйца в высшей точке сравнялись с ценами в России, что не понравилось Офису Президента. После этого свое расследование начал АМКУ.

В случае, если АМКУ примет решение, которым признает нарушения с признаками злоупотребления монопольным положением или антиконкурентные согласованные действия нескольких участников рынка, возможно применение штрафа. Его размер – до 10% от суммы продаж за предыдущий год,

– говорит адвокат ЮК "Ильяшев и партнеры" Александр Фефелов.

Важно! В издании отметили, что в большинстве случаев АМКУ просто ограничивается вынесением нарушителям рекомендаций, без применения штрафов.