Почему яйца подешевели в зиму

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко говорит, что в IV квартале прошлого года существенно возросло промышленное производство яиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agrotimes. Кроме того, несколько сократился экспорт на фоне высоких внутренних отпускных цен.

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По словам эксперта, все это в целом привело к избыточному предложению на украинском рынке, рост конкуренции за потребителей и, соответственно, снижение отпускных цен, пояснил эксперт.

Конечно, это негативно сказывается на финансовом состоянии производителей яиц, которые из-за повышения себестоимости производства вынуждены продавать продукцию ниже ее уровня,

– отметил он.

Важным фактором дальнейшего формирования производителями оптово-отпускных цен на яйца является спрос конечных потребителей, который также может достаточно стремительно меняться.

Сейчас наблюдается динамика их роста, однако вряд ли оптово-отпускные цены достигнут уровня октября-ноября прошлого года,

– считает Сергей Карпенко.

Он напомнил, что цены на яйца имеют ярко выраженную сезонность из-за значительной доли домохозяйств в структуре производства: около 50%. Обычно самые дешевые промышленные яйца – в весенне-летний период, что связано с увеличением предложения от хозяйств населения, изменением рациона кур и условий хранения яиц в период действия повышенных температур.

Обратите внимание! С сокращением производства яиц в домохозяйствах населения в осенне-зимний период цены промышленных производителей растут.