На тлі дефіциту: США звернулися до Німеччини з проханням про постачання яєць

У Сполучених Штатах відбулися спалахи пташиного грипу. На цьому тлі виник дефіцит яєць.

США просять Німеччину допомогти з постачанням яєць

Тому ціни на цей товар суттєво зросли, пише 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Тепер допомогти мають європейські країни, зокрема Німеччина. Однак навіть місцеві виробники в Європі не покривають власних потреб повністю.

Так Вашингтон звернувся до Берліну з проханням збільшити експорт яєць. Представник Федеральної асоціації виробників яєць, що вони "дійсно отримали запит від США".

Зверніть увагу! Інших подробиць галузева організація наразі не розкриває.

Чи зможе імпорт послабити кризу у США

Видання пише, що імпорт із Європи має пом’якшити кризу цін у США. Як стало відомо минулого тижня, американська влада також звернулася до інших європейських країн із проханням про збільшення експорту курячих яєць.

Чому у США виник дефіцит яєць? США

З метою стримування хвороби знищено понад 166 мільйонів свійських птахів, таких як кури та качки. У багатьох місцях виник дефіцит яєць, у супермаркетах часто продають лише одну упаковку на клієнта. А на початку березня дюжина яєць коштувала близько восьми доларів США. США зіштовхнулися з дефіцитом яєць і різкого зростання цін у США став останній спалах пташиного грипу. Вірус H5N1 зараз поширений серед диких птахів по всьому світу.З метою стримування хвороби знищено понад 166 мільйонів свійських птахів, таких як кури та качки. У багатьох місцях виник дефіцит яєць, у супермаркетах часто продають лише одну упаковку на клієнта. А на початку березня дюжина яєць коштувала близько восьми доларів США.

ЗМІ повідомляють, що відповідні запити надійшли, зокрема, до галузевих асоціацій у Данії та Швеції. Проте через заяву президента Дональда Трампа про намір анексувати Гренландію, відносини Данії та США наразі напружені.

За словами президента Федеральної асоціації яєць Ганса-Петера Гольдніка, Німеччина вже експортує невеликі обсяги яєць до США через спотовий ринок. Однак проблема полягає у тому, що обсяги експорту дуже малі, адже й у самій Німеччині немає надлишку яєць.

Зауважте! У 2023 році лише 73% яєць, спожитих у країні, було вироблено всередині країни. А решту вже складав імпорт.