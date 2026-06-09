Агрокомпанія відсудила у Росії понад 117 мільйонів гривень збитків

Господарський суд Харківської області задовольнив позов підприємства "АГРОТРЕЙД" до Росії. Він визнав збитки від окупації й бойових дій на суму понад 117 мільйонів гривень.

Суд повністю задовольнив позов агропідприємства

Господарський суд Харківської області повністю задовольнив позов підприємства Групи "АГРОТРЕЙД" ТОВ "Укрзернопром Шевченкове" розташоване у селі Новомиколаївка Куп'янського району, передає 24 Канал. Суд постановив стягнути з російської федерації понад 117 мільйонів гривень збитків, завданих під час окупації та бойових дій у Харківській області у 2022 році.

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Позов було подано до російської федерації в особі її міністерства юстиції.

Суд встановив доведеність факту значних майнових втрат підприємства та підтвердив прямий причинно-наслідковий зв'язок між завданими збитками та військовою агресією російської федерації.

За результатами незалежної експертної оцінки, загальна сума збитків склала понад 117 мільйонів гривень. До неї увійшли втрати внаслідок знищення та розкрадання зернових запасів, пошкодження виробничої та майнової інфраструктури, а також викрадення й знищення транспортних засобів та іншого майна підприємства під час окупації території.

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Суд, дослідивши матеріали справи та подані докази, визнав позовні вимоги обґрунтованими та ухвалив рішення про їх повне задоволення.

Водночас наразі відсутній практичний механізм примусового виконання подібних рішень. Очікується, що в майбутньому компенсація може здійснюватися в межах міжнародних репараційних механізмів або за рахунок заморожених активів держави-агресора.

Це рішення є результатом системної роботи компанії з фіксації та юридичного підтвердження збитків, завданих внаслідок війни. Ми послідовно документуємо втрати, формуємо доказову базу та звертаємося до суду. Такі рішення мають принципове значення, адже офіційно підтверджують відповідальність російської федерації за завдану шкоду. Це один із перших кроків у серії подібних справ, які ми вже реалізуємо,

– прокоментувала рішення суду заступниця директора юридичного департаменту Групи "АГРОТРЕЙД" Анжеліка Вагоровська.

Для Групи "АГРОТРЕЙД" це рішення є першим у низці позовів щодо відшкодування збитків, завданих підприємствам компанії внаслідок бойових дій у Харківській та інших областях України.

Наразі триває підготовка нових позовів щодо інших постраждалих підприємств. Усі втрати системно фіксуються та документуються із залученням незалежних експертів і відповідних уповноважених органів.