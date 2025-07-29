Єврокомісія не змінить торгівельну угоду з Україною попри тиск 5 країн

У Єврокомісії вирішили не вносити додаткові зміни до тексту нової торгівельної угоди з Україною. Її узгодили з Києвом попри зауваження, висловлені окремими державами-членами.

Торгівельну угоду змінювати не планують

Речник Єврокомісії Олоф Гілл відповів на запитання, чи має намір Єврокомісія змінювати текст уже узгодженої з Києвом угоди перед голосуванням у Раді ЄС з урахуванням зауважень п'яти країн-членів Євросоюзу, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Укрінформ". Він сказав: "Голосування відбудеться за узгодженим текстом, його не буде повторно відкрито".

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Водночас речник не зміг назвати точну заплановану дату голосування щодо нової торгівельної угоди з Україною, розробленої на заміну автономних торгівельних заходів, термін дії яких сплив 5 червня 2025 року.

Зверніть увагу! Про завершення переговорів з Україною щодо перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною оголосили 30 червня на пресконференції у Брюсселі єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович та єврокомісар з питань сільського господарства та продовольства Крістоф Хансен.

Сторони досягли принципової домовленості про перегляд положень щодо лібералізації торгівлі в межах Угоди про асоціацію.

Порівняно з чинними від 6 червня квотами, умови для українських виробників покращені – сторони домовилися про лібералізацію торгівлі щодо низки агропродуктів. Зокрема, йдеться про підвищення квот на більшість агропродуктів, зокрема на такі "критичні продукти", як м'ясо птиці, яйця, цукор, пшеницю. Також угода передбачає лібералізацію імпорту деяких молочних продуктів і продуктів перероблювання фруктів.

Важливо! Кілька країн-членів ЄС, переважно сусідів України, висловили зауваження до проєкту нової угоди, заявивши, що вона може дестабілізувати європейські ринки сільськогосподарської продукції.