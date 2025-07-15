Скільки коштує кілограм курячого філе: ціни у популярних супермаркетах

Вартість курятини останнім часом лише зростає. Куряче філе при цьому не є виключенням, адже ціни протягом останніх кількох місяців помітно виросли.

Яка вартість філе курки у магазинах?

Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.

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Курятина зазвичай є одним з найбільш ходових видів м'яса на українському ринку завдяки своїй ціні. Однак останнім часом куряче філе хоч і не зрівнялося, але впритул наблизилось за вартістю до інших видів м'яса, які завжди були набагато дорожчими.

Зверніть увагу! Загалом ціни на філе зростали увесь минулий рік. Так, у липні 2024 року середня ціна за кілограм курячого філе складала 158,62 гривні, наразі ж воно коштує у середньому 214,63 гривні.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на куряе філе у популярних мережах супермаркетів України: