Скільки коштує кілограм курячого філе: ціни у популярних супермаркетах
- Куряче філе значно подорожчало, середня ціна у липні 2024 року була 158,62 грн, а наразі 214,63 грн за кілограм.
- Ціни на куряче філе в популярних супермаркетах: АТБ - 235,99 грн, Сільпо - 214 грн, Auchan - 219 грн, Metro - 249,90 грн, Varus - 219,90 грн, Novus - 211,41 грн за кілограм.
Вартість курятини останнім часом лише зростає. Куряче філе при цьому не є виключенням, адже ціни протягом останніх кількох місяців помітно виросли.
Яка вартість філе курки у магазинах?
Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.
Читайте також Компанія Добкіних збудує птахоферму на 6 мільйонів курей на Волині
Курятина зазвичай є одним з найбільш ходових видів м'яса на українському ринку завдяки своїй ціні. Однак останнім часом куряче філе хоч і не зрівнялося, але впритул наблизилось за вартістю до інших видів м'яса, які завжди були набагато дорожчими.
Зверніть увагу! Загалом ціни на філе зростали увесь минулий рік. Так, у липні 2024 року середня ціна за кілограм курячого філе складала 158,62 гривні, наразі ж воно коштує у середньому 214,63 гривні.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на куряе філе у популярних мережах супермаркетів України:
- АТБ 235,99 гривні за кілограм;
- Сільпо 214 гривень за кілограм;
- Auchan 219 гривень за кілограм;
- Metro 249,90 гривні за кілограм;
- Varus 219,90 гривні за кілограм;
- Novus 211,41 гривні за кілограм.