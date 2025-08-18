На українському плодоовочевому ринку минулого тижня знову повернулося здешевшання огірків. Крім того, вони вже помітно дешевші, ніж минулого року.

Огірки дешевшають в Україні

Упродовж двох попередніх тижнів ціни на тепличні огірки в Україні стрімко зростали, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. На цю мить цінові тенденції у цьому сегменті кардинально змінилися.

Головною причиною нового негативного цінового тренду стало збільшення пропозиції продукції на внутрішньому ринку. Як і прогнозували учасники ринку, цього тижня більшість українських тепличних комбінатів розпочали збирання врожаю нового обороту огірка.

Зверніть увагу! За словами представників тепличних комбінатів, ще одним фактором, який вплинув на перегляд цін у бік зниження, був украй низький попит на цю продукцію. Також причиною негативного цінового тренду стали якісні характеристики даної продукції, які часто не влаштовували покупців, що стало причиною значного зниження темпів збуту.

У результаті на сьогодні тепличні огірки надходять у продаж по 25 – 45 гривень за кілограм (0,60 – 1,09 долара за кілограм), що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Важливо! При цьому, на цей момент ціни на тепличні огірки в Україні вже в середньому на 32% нижчі, ніж у середині серпня 2024 року. Водночас представники тепличних комбінатів не мають особливих ілюзій із цього приводу і впевнені, що тенденція зниження відпускних цін у даному сегменті переважатиме і найближчим часом.